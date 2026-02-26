Posteľné hry skončili v pasci: Milenci zostali V SEBE uväznení! Pomoc, ktorú privolala rodina, je vrcholom bizarnosti

KEŇA - Nezvyčajný incident z Kene vyvolal pozornosť nielen miestnych obyvateľov, ale aj internetu. Muž počas intímneho styku uviazol vo svojej partnerke a namiesto lekárskej pomoci zasiahla rodina, a tá sa rozhodla situáciu riešiť bizarnejšie, než by vám napadlo.
V Keni došlo k mimoriadne zriedkavej zdravotnej komplikácii známej ako „penis captivus“. Ako uviedol portál Nexta, tridsaťosemročný muž sa počas pohlavného styku ocitol v situácii, keď svalový kŕč spôsobil, že zostal fyzicky uviaznutý vo svojej partnerke.
Rodina sa rozhodla situáciu riešiť po svojom
Namiesto privolania zdravotníkov sa však príbuzní ženy rozhodli konať po svojom. Na miesto zavolali pastora, ktorý mal modlitbami „zbaviť pár hriechu“ a pomôcť situáciu vyriešiť duchovnou cestou. Podľa dostupných informácií trvala táto netradičná „pomoc“ približne hodinu. Napokon sa stav uvoľnil aj bez zásahu lekárov. Prípad opäť otvoril diskusiu o tom, ako ľudia v krízových situáciách reagujú, či už sa spoľahnú na medicínu, alebo na vieru.