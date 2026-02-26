Ďalší krok v rokovaniach: USA a Irán sa po treťom kole presunú do Viedne

ŽENEVA - Tretie kolo rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi sa skončilo, oznámil vo štvrtok večer ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí. Nadväzujúce technické rozhovory sa podľa neho uskutočnia budúci týždeň vo Viedni, píšu správy agentúr Reuters, AFP a AP.
„Ukončili sme deň po významnom pokroku v rokovaniach medzi Spojenými štátmi a Iránom. Pokračovať budeme čoskoro po konzultáciách v príslušných hlavných mestách,“ napísal al-Búsajdí na sociálnej sieti X s tým, že „diskusie na technickej úrovni sa uskutočnia budúci týždeň vo Viedni“.
Iránsku delegáciu na treťom kole rokovaní sprostredkovaných Ománom viedol v Ženeve minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Americkú stranu opäť zastupovali vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner. Iránski ani americkí predstavitelia sa dosiaľ k rokovaniam nevyjadrili. Podľa portálu Axios však boli vyslanci Witkoff a Kushner po rannom bloku rokovaní „sklamaní z toho, čo si od iránskej delegácie vypočuli“.
Iránsky minister zahraničia tvrdí, že na rokovaniach s USA dosiahli dobrý pokrok
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí označil štvrtkové rokovania so Spojenými štátmi za jedny z dosiaľ najintenzívnejších a najdlhších. Strany podľa jeho slov dosiahli „dobrý pokrok“ a v rozhovoroch budú pokračovať.
„Dosiahli sme veľmi dobrý pokrok a veľmi vážne sme pristupovali k prvkom dohody, a to ako v jadrovej oblasti, tak aj v oblasti sankcií,“ vyhlásil Arákčí pre iránsku štátnu televíziu po skončení ženevských rokovaní. Doplnil, že zo strany Iránu „bolo jasne vyjadrené, čo sa musí stať“. Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí krátko predtým uviedol, že strany dosiahli „významný pokrok“ a budú v rokovaniach pokračovať. „Diskusie na technickej úrovni sa uskutočnia budúci týždeň vo Viedni,“ dodal.