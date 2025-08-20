Bývalka herca z Baywatch vymetá odpadkové koše, ale... Tohto LUXUSU sa nemieni vzdať!

BEVERLY HILLS - Loni Willison (42) už dlhé roky brázdi ulicami a vymetá odpadkové koše. V minulosti síce pocítila vysoký štandard, no dnes jej luxus zostal len v podobe hodiniek na ruke...
Životné osudy hollywoodskych celebrít bývajú často plné vzostupov a pádov. Jedným z najdramatickejších príbehov posledných rokov je príbeh Loni Willison – bývalej modelky a exmanželky hviezdy legendárneho seriálu Baywatch, Jeremyho Jacksona. Ešte pred niekoľkými rokmi žila Loni život, o akom snívajú tisíce žien po celom svete. Pózovala pre prestížne magazíny, pohybovala sa vo svete modelingu a šoubiznisu a po jej boku stál herec, ktorého poznali milióny divákov.
Dnes je však jej realita úplne iná – namiesto červeného koberca brázdi ulice s nákupným košíkom, v ktorom si vozí všetok svoj majetok. Loni bola v minulosti známa nielen svojou krásou, ale aj energiou, ktorú vkladala do modelingu. Dnes však čelí krutej realite života na ulici. V Los Angeles ju paparazzi opakovane nafotili v zúboženom stave, počas vymetania odpadkových košov. Loni sa snaží prežiť zo dňa na deň...
Jej situácia sa podľa všetkého z roka na rok zhoršuje a návrat do bežného života sa zdá byť stále vzdialenejší. Nedávno sa objavila v Beverly Hills a nikomu snáď neuniklo, že mala na ruke hodinky značky Rolex. Síce sa jej luxusný život vzdialil na kilometre, tohto sa zrejme nemieni vzdať! To, či ide o originálne hodinky alebo len o napodobeninu, vie len ona.