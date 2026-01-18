Selena Gomez ukázala tvár BEZ MAKE-UPU: Toto je tá kráska z červeného koberca?

LOS ANGELES - Len pár dní po tom, čo žiarila na červenom koberci v úchvatnej čiernej róbe s grandióznym bielym perím od Chanelu, sa obľúbená speváčka ukázala na obyčajnej selfie úplne bez make-upu. Preč bol dokonalý účes, styling i diamanty. Selena ukázala svoju nahú tvár, len tak... bez ničoho.
Tak šialený kontrast! Nádherné šaty, okázalý styling v štýle "old Hollywood", tmavé pery, prvotriedny make-up, retro účes, ktorý znamenite dopĺňal do detailov premyslený look počas odovzdávania ocenení Golden Globes. A potom obyčajný uhladený cop a tvár bez jedinej stopy po nádhernom líčení. Jedinou ozdobou iba úsmev.
Selena Gomez potešila fanúšikov fotkou bez make-upu, kde vyzerá tak šťastne a pohodovo, že ten make-up jej vôbec nechýba. Po rokoch zdravotných komplikácií a neustálych útokov na jej vzhľad a kolísajúcu hmotnosť sa speváčka úplne zmenila. A zdá sa, že pod touto zmenou je podpísaný najmä Benny Blanco, s ktorým sú od septembra manželia.
Selena sa zrejme zmierila so všetkými svojmi "démonmi", prijala sa taká aká je, a konečne dovolila sama sebe byť šťastnou. To šťastie je v posledných rokoch jasne viditeľné aj navonok - keď teraz odhalí svoju nenamaľovanú tvár, nič hrozné už neuvidíme. Selena je prirodzene krásna aj bez úprav.
