Keď najmocnejší podnikatelia mlčali...Trumpa ako PRVÝ porazil drobný predajca vína! Teraz sa mu vyhrážajú

NEW YORK – Clá na dovážaný tovar, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump postihli mnohé podniky a spoločnosti po celej krajine. Veľké mená na trhu boli ale ticho. Všetci sa obávali ešte väčších poplatkov za tovar. Nakoniec sa ale ozvala malá firma na dovoz vína. Prípad sa dostal až na Najvyšší súd, z ktorého rozhodnutia nebol americký prezident dvakrát šťastný. Napriek tomu ho to nezastavilo.
Prezident USA ešte minulý rok oznámil zavedenie vyšších ciel na dovážaný tovar do USA. Išlo o rekordné poplatky, ktoré sa neobjavili v USA od 30. rokov minulého storočia. Napriek tomu veľké spoločnosti mlčali. Obávali sa, že ich vyslovená nespokojnosť im uškodí ešte viac. CNN informuje, že to zlomil až majiteľ malej newyorskej firmy na dovoz vína VOS Selections.
Spor vyhrali, ale vo firme žijú v strachu
Victor Schwartz bol hlavným spúšťačom boja za zrušenie Trumpových ciel na import tovaru. Prípad sa dostal až na Najvyšší súd, ktorý v piatok 20. februára rozhodol v prospech podnikateľa. Schwartz sa vyjadril, že spočiatku váhal, či ísť do súdneho sporu s administratívou Bieleho domu. "Jedna vec je pripojiť sa k prípadu, ale byť hlavným žalobcom ma naozaj zarazilo," spomína.
Majiteľ VOS Selections našiel pomoc u právnickej firmy Liberty Justice Center, ktorá prípad zobrala "pro bono". Snažili sa napadnúť zákon o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (International Emergency Economic Powers Act), ktorý zavádzal spomínané clá. Schwartz vystupoval v mene ďalších malých podnikov, ktoré pripojili svoje žaloby.
Celý proces sa začal dňom 14. apríla 2025, kedy Liberty Justice Center podalo žalobu "VOS Selections. Inc. v. Trump", ktorá bola zlúčená s ďalšími žalobami podanými v 12 štátoch. I keď napokon vyhrali, Schwartz priblížil, že od tej doby je pod neustálym tlakom. "Chodia mi výhražné sms a e-maily. Nedokážem to zastaviť a obávam sa, že to bude ešte horšie. Zatvárame dvere na kľúč," dodal.
Trump podpísal nové clá
VOS Selections dováža do USA alkohol zo 16 krajín. Odkedy je Trump druhýkrát vo funkcii prezidenta USA, podniky závislé od importu si zvykli na zvyšovanie colných poplatkov. V istej chvíli ale nastal moment, kedy na import z Európy stúpli o 50 percent. "Na rozdiel od veľkých spoločností, my nemôžeme len tak zvýšiť ceny. Od apríla minulého roku som musel zaplatiť na clách šesťcifernú sumu," vysvetlil.
Trump už v deň, keď Najvyšší súd USA rozhodol v jeho neprospech, podpísal na základe samostatného obchodného zákona 10 percentné poplatky na dovážaný tovar zo zahraničia. Opatrenie zostane v platnosti 150 dní, do 24. júla 2026. Schwartz už vyhlásil, že sa obáva ďalších ciel, aj keď teraz by už mali byť obmedzené z hľadiska rozsahu aj času.
Amazon zmenil postoj
Gigant v oblasti globálneho tovaru Amazon naznačil, že plánuje ukázať ako nové clá ovplyvňujú ceny. Neskôr ale prezident Trump vyhlásil, že spoločnosť s tým nebude pokračovať. V tom čase sa aj Amazon cez svojho hovorcu vyjadril, že "podobné kroky nikdy neprichádzali do úvahy".
Hlavný žalujúci právnik v prípade spochybnenia colných poplatkov na oceľ uviedol, že chápe, prečo sa mnohé podniky vyhýbajú konfrontácii s Trumpom. Plošné clá na oceľ zaviedla Trumpova administratíva ešte počas jeho prvého funkčného obdobia. "Vyhrážali sa spoločnostiam. Udeľovali potom výnimky. To všetko má za následok, že ľudia sa cítia veľmi zraniteľní," vysvetlil.