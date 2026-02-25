Streda25. február 2026, meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor

Keď najmocnejší podnikatelia mlčali...Trumpa ako PRVÝ porazil drobný predajca vína! Teraz sa mu vyhrážajú

Dovozca vína VOS Seelctions (na smímke majiteľ Vicotr Schwartz) a prezident USA Donald Trump sa dostali do sporu, ktorý riešil Najvyšší súd USA
Dovozca vína VOS Seelctions (na smímke majiteľ Vicotr Schwartz) a prezident USA Donald Trump sa dostali do sporu, ktorý riešil Najvyšší súd USA (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, Instagram/vosselections)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

NEW YORK – Clá na dovážaný tovar, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump postihli mnohé podniky a spoločnosti po celej krajine. Veľké mená na trhu boli ale ticho. Všetci sa obávali ešte väčších poplatkov za tovar. Nakoniec sa ale ozvala malá firma na dovoz vína. Prípad sa dostal až na Najvyšší súd, z ktorého rozhodnutia nebol americký prezident dvakrát šťastný. Napriek tomu ho to nezastavilo.

Prezident USA ešte minulý rok oznámil zavedenie vyšších ciel na dovážaný tovar do USA. Išlo o rekordné poplatky, ktoré sa neobjavili v USA od 30. rokov minulého storočia. Napriek tomu veľké spoločnosti mlčali. Obávali sa, že ich vyslovená nespokojnosť im uškodí ešte viac. CNN informuje, že to zlomil až majiteľ malej newyorskej firmy na dovoz vína VOS Selections. 

Spor vyhrali, ale vo firme žijú v strachu  

Victor Schwartz bol hlavným spúšťačom boja za zrušenie Trumpových ciel na import tovaru. Prípad sa dostal až na Najvyšší súd, ktorý v piatok 20. februára rozhodol v prospech podnikateľa. Schwartz sa vyjadril, že spočiatku váhal, či ísť do súdneho sporu s administratívou Bieleho domu. "Jedna vec je pripojiť sa k prípadu, ale byť hlavným žalobcom ma naozaj zarazilo," spomína. 

Majiteľ VOS Selections našiel pomoc u právnickej firmy Liberty Justice Center, ktorá prípad zobrala "pro bono". Snažili sa napadnúť zákon o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (International Emergency Economic Powers Act), ktorý zavádzal spomínané clá. Schwartz vystupoval v mene ďalších malých podnikov, ktoré pripojili svoje žaloby. 

Celý proces sa začal dňom 14. apríla 2025, kedy Liberty Justice Center podalo žalobu "VOS Selections. Inc. v. Trump", ktorá bola zlúčená s ďalšími žalobami podanými v 12 štátoch. I keď napokon vyhrali, Schwartz priblížil, že od tej doby je pod neustálym tlakom. "Chodia mi výhražné sms a e-maily. Nedokážem to zastaviť a obávam sa, že to bude ešte horšie. Zatvárame dvere na kľúč," dodal.

Trump podpísal nové clá 

VOS Selections dováža do USA alkohol zo 16 krajín. Odkedy je Trump druhýkrát vo funkcii prezidenta USA, podniky závislé od importu si zvykli na zvyšovanie colných poplatkov. V istej chvíli ale nastal moment, kedy na import z Európy stúpli o 50 percent. "Na rozdiel od veľkých spoločností, my nemôžeme len tak zvýšiť ceny. Od apríla minulého roku som musel zaplatiť na clách šesťcifernú sumu," vysvetlil. 

Trump už v deň, keď Najvyšší súd USA rozhodol v jeho neprospech, podpísal na základe samostatného obchodného zákona 10 percentné poplatky na dovážaný tovar zo zahraničia. Opatrenie zostane v platnosti 150 dní, do 24. júla 2026. Schwartz už vyhlásil, že sa obáva ďalších ciel, aj keď teraz by už mali byť obmedzené z hľadiska rozsahu aj času. 

Amazon zmenil postoj 

Gigant v oblasti globálneho tovaru Amazon naznačil, že plánuje ukázať ako nové clá ovplyvňujú ceny. Neskôr ale prezident Trump vyhlásil, že spoločnosť s tým nebude pokračovať. V tom čase sa aj Amazon cez svojho hovorcu vyjadril, že "podobné kroky nikdy neprichádzali do úvahy". 

Hlavný žalujúci právnik v prípade spochybnenia colných poplatkov na oceľ uviedol, že chápe, prečo sa mnohé podniky vyhýbajú konfrontácii s Trumpom. Plošné clá na oceľ zaviedla Trumpova administratíva ešte počas jeho prvého funkčného obdobia. "Vyhrážali sa spoločnostiam. Udeľovali potom výnimky. To všetko má za následok, že ľudia sa cítia veľmi zraniteľní," vysvetlil. 

Viac o téme: ImportSúdny sporUSANew YorkNajvyšší súdAmazonCláŽalobaVictor SchwartzVOS SelectionsLiberty Justice Center
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kanada pripravuje plán pomoci
Kanada pripravuje plán pomoci Kube: Ide o energetickú blokádu zo strany USA
Zahraničné
Donald Trump
Zvýšené clo na tovar z EÚ je potvrdené! Po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA bude platiť 15 percentné clo
Zahraničné
Ilustračné foto
Čína vyzvala USA na zrušenie ciel voči svojim obchodným partnerom
Zahraničné
Donald Trump
Dramatický spor v USA: Trump hovorí o zahraničnom vplyve, súd mu zrušil kľúčové clá
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Atmosféra 32. ročníka atletického podujatia Banskobystrická latka
Atmosféra 32. ročníka atletického podujatia Banskobystrická latka
Zoznam TV
Manžel ŠÓOŠOVEJ je ŠPIČKOU vo svojom obore: Jemu sa darí, ale kam zmizla Lenka?
Manžel ŠÓOŠOVEJ je ŠPIČKOU vo svojom obore: Jemu sa darí, ale kam zmizla Lenka?
Prominenti
Tiché zhromaždenie občianskeho združenia Spletinia v Košiciach pri príležitosti štvrtého výročia vojny na Ukrajine
Tiché zhromaždenie občianskeho združenia Spletinia v Košiciach pri príležitosti štvrtého výročia vojny na Ukrajine
Správy

Domáce správy

Nová štátna podpora pre
Nová štátna podpora pre rodiny? Lacnejšie nákupy pre tisíce Slovákov, karta má fungovať priamo v mobile
Domáce
Futbalová legenda čelí obžalobe:
Futbalová legenda čelí obžalobe: Podľa vyšetrovateľov týral manželku, skončila v nemocnici
Domáce
Štátny tajomník MZVaEZ SR
Slovenská diplomacia predsedala rokovaniu o budúcom rozpočte Európskej únie
Domáce
Nové info o surovej vražde: Katarínu pustili z väzby, zabila muža (†53). Prehovorila sestra: TOHTO sme sa báli
Nové info o surovej vražde: Katarínu pustili z väzby, zabila muža (†53). Prehovorila sestra: TOHTO sme sa báli
Martin

Zahraničné

Dovozca vína VOS Seelctions
Keď najmocnejší podnikatelia mlčali...Trumpa ako PRVÝ porazil drobný predajca vína! Teraz sa mu vyhrážajú
Zahraničné
Christine Lagardová
Škandál v Bruseli: Šéfka ECB Lagardeová dostala rozprávkovú odmenu, mala to zakázané
Zahraničné
Bizarné VIDEO z krádeže:
Bizarné VIDEO z krádeže: Žena si vopchala trojkilovú salámu do nohavíc a odišla! Bol Valentín, baví sa internet
Zahraničné
Thorbjörn Jagland.
Nórsky expremiér Jagland sa pokúsil o samovraždu kvôli kauze Epstein, hospitalizovali ho
Zahraničné

Prominenti

Adela Vinczeová
Adela po konci v televízii: Už si dovoľuje... Slová, ktoré by ste od nej nečakali!
Domáci prominenti
FOTO Táto herečka bola 17
Táto herečka bola 17 rokov po boku Davida Duchovneho: Aha, ako sa zmenila od svadby!
Osobnosti
Krst nového vína Davida
Haklová (50) dráždi chlapov: SEXI priesvitný overal a pod ním? Monika, veď zamrzneš!
Domáci prominenti
Gisele Bündchen
Pôrod po 40-ke? Gisele Bündchen to zažila a radí: Takto JEDNODUCHO sa dá telo dostať do formy!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zem nie je taká,
Zem nie je taká, ako nás učili v škole: V Antarktíde objavili gravitačnú jamu, kde fyzika NEFUNGUJE ako inde!
Zaujímavosti
PIKANTNÉ tajomstvá z oblakov:
PIKANTNÉ tajomstvá z oblakov: Letuška opísala, ako posádka ZNEUŽÍVA autopilota! Robia TO pravidelne a s pilotmi
Zaujímavosti
Hypersexualita nie je iba
Hypersexualita nie je iba vysoké libido: Takto zistíte, že máte problém!
vysetrenie.sk
Rekonštruovala starý dom, keď
Rekonštruovala starý dom, keď zo steny vypadol šperk: Našla POKLAD starší než samotný Titanic! Akú má hodnotu?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk

Ekonomika

Nedostali ste ešte žiaden energošek? Pošta oznámila, kedy do schránok rozpošle ďalšiu várku!
Nedostali ste ešte žiaden energošek? Pošta oznámila, kedy do schránok rozpošle ďalšiu várku!
Účet za 4 roky vojny: Zažili sme komoditné peklo, chaos v cenách však zďaleka nekončí!
Účet za 4 roky vojny: Zažili sme komoditné peklo, chaos v cenách však zďaleka nekončí!
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Trhy Trumpa ignorujú, no Slováci by sa mali mať na pozore: Už čoskoro by mohli pocítiť tvrdé dopady jeho chaotických krokov!
Trhy Trumpa ignorujú, no Slováci by sa mali mať na pozore: Už čoskoro by mohli pocítiť tvrdé dopady jeho chaotických krokov!

Šport

Nečakaný šok v Lige majstrov: Minuloročný finalista po ďalšom výbuchu skončil už pred osemfinále
Nečakaný šok v Lige majstrov: Minuloročný finalista po ďalšom výbuchu skončil už pred osemfinále
Liga majstrov
ZOH 2026 Pre obrovský úspech musel priniesť značnú obeť: Klaebo tri mesiace nepobozkal snúbenicu!
ZOH 2026 Pre obrovský úspech musel priniesť značnú obeť: Klaebo tri mesiace nepobozkal snúbenicu!
ZOH 2026 Miláno Cortina
Hrdina MS 2010 sa postaví pred súd za týranie: Futbalový ex-reprezentant trvá na svojej nevine
Hrdina MS 2010 sa postaví pred súd za týranie: Futbalový ex-reprezentant trvá na svojej nevine
Slovensko
Druhá najúspešnejšia v slovenskej histórii: Bátovská Fialková po OH oznámila zásadné rozhodnutie
Druhá najúspešnejšia v slovenskej histórii: Bátovská Fialková po OH oznámila zásadné rozhodnutie
Biatlon

Auto-moto

D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
Doprava
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky

Kariéra a motivácia

5 finančných chýb, ktoré robíme a ani o nich nevieme! Vyhnite sa im skôr, než vás pripravia o peniaze
5 finančných chýb, ktoré robíme a ani o nich nevieme! Vyhnite sa im skôr, než vás pripravia o peniaze
Rady, tipy a triky
Sebavedomie ako skill: Trénuje sa rovnako ako Excel
Sebavedomie ako skill: Trénuje sa rovnako ako Excel
Motivácia a produktivita
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Kariérny rast
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Mzda

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Koľko múky na palacinky? Presný pomer na to najlepšie cesto
Koľko múky na palacinky? Presný pomer na to najlepšie cesto
Rady a tipy
Recepty z bravčového mäsa: Od nedeľnej klasiky po rýchlu večeru
Recepty z bravčového mäsa: Od nedeľnej klasiky po rýchlu večeru
Výber receptov

Technológie

Rakovina dostala vlastného predátora. Vedci naučili baktériu zožrať nádor priamo z jeho jadra
Rakovina dostala vlastného predátora. Vedci naučili baktériu zožrať nádor priamo z jeho jadra
Veda a výskum
Ruská FSB tvrdí, že Ukrajina cez Telegram získava citlivé dáta z frontu. Moskva pritvrdzuje tlak na aplikáciu
Ruská FSB tvrdí, že Ukrajina cez Telegram získava citlivé dáta z frontu. Moskva pritvrdzuje tlak na aplikáciu
Bezpečnosť
Bývalý výskumník OpenAI bol zhrozený z konverzačných záznamov, ktoré ukazujú, ako ChatGPT priviedol používateľa k vážnemu psychickému kolapsu
Bývalý výskumník OpenAI bol zhrozený z konverzačných záznamov, ktoré ukazujú, ako ChatGPT priviedol používateľa k vážnemu psychickému kolapsu
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Kremeľ ide po šéfovi Telegramu. Durova práve obvinili z napomáhania terorizmu
AKTUÁLNE: Kremeľ ide po šéfovi Telegramu. Durova práve obvinili z napomáhania terorizmu
Správy

Bývanie

Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri však nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri však nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie

Pre kutilov

Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Recepty
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Dvor a záhrada
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Nábytok
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najvášnivejšie kombinácie zverokruhu: Iskry lietajú hneď na prvom rande
Partnerské vzťahy
Najvášnivejšie kombinácie zverokruhu: Iskry lietajú hneď na prvom rande
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dovozca vína VOS Seelctions
Zahraničné
Keď najmocnejší podnikatelia mlčali...Trumpa ako PRVÝ porazil drobný predajca vína! Teraz sa mu vyhrážajú
Nová štátna podpora pre
Domáce
Nová štátna podpora pre rodiny? Lacnejšie nákupy pre tisíce Slovákov, karta má fungovať priamo v mobile
Bizarné VIDEO z krádeže:
Zahraničné
Bizarné VIDEO z krádeže: Žena si vopchala trojkilovú salámu do nohavíc a odišla! Bol Valentín, baví sa internet
Profesionálny výcvik skončil TRAGÉDIOU!
Zahraničné
Profesionálny výcvik skončil TRAGÉDIOU! Policajný potápač sa nevynoril, spustili veľké PÁTRANIE: Najhoršia správa

Ďalšie zo Zoznamu