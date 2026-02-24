ŠKANDÁL princa Andrewa otriasa celou kráľovskou rodinou: REAKCIA Williama hovorí za všetko!

LONDÝN - Britská kráľovská rodina sa otriasa v základoch. Andrew Mountbatten-Windsor čelí vážnym podozreniam kvôli spojitosti s Epsteinom. Na celú situáciu už reagoval aj princ Harry!
Škandál okolo princa Andrewa rozvíril vzťahy v britskej monarchii. Andrewa Mountbattena-Windsora minulý týždeň zadržala polícia. Podľa dostupných správ mal v minulosti odovzdávať citlivé informácie zosnulému finančníkovi Jeffreymu Epsteinovi (†66) počas obdobia, keď zastával funkciu britského splnomocnenca pre medzinárodný obchod.
Správa o Andrewovom zadržaní rýchlo obletela svetové médiá. Polícia zasiahla po tom, čo sa objavili podozrenia, že počas výkonu verejnej funkcie mohol poskytovať Epsteinovi dôverné informácie. Ako uviedla BBC, po približne jedenástich hodinách výsluchu bol napokon prepustený z väzby. Na aktuálne udalosti reagoval aj jeho synovec princ William, ktorý sa spolu s manželkou Kate objavil na udeľovaní cien BAFTA.
Novinári sa ho opýtali, či už videl film Hamnet, ocenený ako najlepší britský film. Podľa Page Six odpovedal: „Potrebujem byť v pokojnom stave a momentálne v ňom nie som. Film si nechám na neskôr.“ Jeho stručné vyjadrenie naznačilo, že aktuálne udalosti majú vplyv aj na náladu v rodine. K prípadu sa vyjadril aj kráľ Karol III., ktorý zdôraznil potrebu riadneho vyšetrovania.
„S hlbokým znepokojením som sa dozvedel správu o Andrewovi Mountbattenovi-Windsorovi a podozreniach z pochybenia vo verejnej funkcii. Teraz nasleduje úplný, spravodlivý a riadny proces, v rámci ktorého bude táto záležitosť náležite prešetrená príslušnými orgánmi. Ako som už povedal, majú našu plnú a bezvýhradnú podporu a spoluprácu,“ uviedol vo svojom stanovisku.