Silný vietor ochromí slovenské hory! Meteorológovia varujú viaceré okresy: Hrozí riziko pri turistike

BRATISLAVA - V stredu treba v niektorých lokalitách na severnom a strednom Slovensku počítať so silnejším vetrom na horách. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. Platia predbežne do stredy večera. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha prvého stupňa sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok a Tvrdošín. Výstraha druhého stupňa zase platí pre okresy Poprad a Liptovský Mikuláš. Meteorológovia upozornili na to, že silnejší vietor predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo.
