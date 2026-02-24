Z chladnokrvnej VRAŽDY režiséra je obvinený jeho syn: Hrozí mu DOŽIVOTIE, ale... Vinu POPIERA!

WASHINGTON - Syn hollywoodskeho režiséra Roba Reinera a jeho manželky Michele Singerovej Reinerovej v pondelok pred súdom v Los Angeles vyhlásil, že v prípade vraždy rodičov je nevinný. V prípade uznania viny mu hrozí doživotie až trest smrti, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Americká prokuratúra v decembri tridsaťdvaročného Nicka Reinera obžalovala z dvoch vrážd prvého stupňa. Zatkli ho približne šesť hodín po tom, čo polícia objavila dobodané mŕtve telá jeho rodičov v ich dome v Los Angeles. Nick podľa denníka Los Angeles Times naposledy býval v hosťovskom dome na pozemku svojich rodičov. V minulosti opakovane verejne hovoril o svojich mentálnych problémoch a závislosti na drogách.
Rob Reiner sa narodil 6. marca 1947 a dlho bol jedným z najaktívnejších režisérov v Hollywoode. Nakrútil filmy ako Hrá skupina Spinal Tap (1984), Princezná nevesta (1987), Keď Harry stretol Sally (1989), Misery nechce zomrieť (1990) či Zopár správnych chlapov (1992). Posledný bol nominovaný na Oscara za najlepší film.
K vražde sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump a bez poskytnutia dôkazov ju pripísal politickým postojom režiséra. Kritikou vlády údajne nahneval mnohých ľudí. „Bolo o ňom známe, že svojou zúrivou posadnutosťou prezidentom Donaldom J. Trumpom privádzal ľudí do šialenstva, pričom jeho očividná paranoja dosahovala nové výšiny,“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.