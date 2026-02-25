MIMORIADNY ONLINE Rusko po útoku na Družbu stráca 250-tisíc barelov ropy denne! Kyjev dostane milióny

KYJEV - Ukrajina by podľa nového plánu Európskej únie nemala budúcu zimu zažiť ďalšiu vážnu energetickú krízu. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová oznámila plán v utorok počas návštevy Kyjeva pri príležitosti štvrtého výročia začiatku ruskej invázie. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
6:20 Ruský Transneft po ukrajinskom útoku na uzol ropovodu Družba znižuje príjem ropy, informuje agentúra Reuters. Škody spôsobené útokom prinútili spoločnosť Transneft znížiť príjem surovej ropy o 250 000 barelov denne, čo by mohlo spôsobiť ďalšie problémy ruskému exportu ropy.
EÚ oznámila plán na podporu Ukrajiny pred ďalšou zimou
Únia podporí plán obnovy sumou viac ako 920 miliónov eur a zabezpečí spoľahlivé dodávky energie po celej Ukrajine počas zimy 2026-2027. Zároveň sa urýchli decentralizovaná výroba energie z obnoviteľných zdrojov a prebudujú a modernizujú sa siete poškodené ruskými útokmi, vysvetlila von der Leyenová. Podľa plánu sa okrem toho opravia aj poškodené elektrárne.
V rámci okamžitej pomoci oznámila šéfka EK nový balík v hodnote viac ako 100 miliónov eur, ktorý by podľa jej slov mal byť ihneď k dispozícii, píše DPA. Došlo k tomu po tom, čo EÚ neschválila svoj 20. balík sankcií proti Rusku a finančnú pomoc Ukrajine vo výške 90 miliárd eur pre nesúhlas Maďarska a Slovenska.
Ukrajina tvrdí, že túto zimu bojuje s najhoršou energetickou krízou v histórii krajiny. Milióny ľudí zasiahli výpadky elektrickej energie a dodávok tepla pre cielené ruské útoky na infraštruktúru, pripomína DPA.