Dávajte si obrovský POZOR na to, kde kupujete diaľničnú známku: Na TÝCHTO stránkach vás vyjde drahšie

BRATISLAVA – Dajte si pozor na to odkiaľ si kupujete diaľničnú známku. Ak ju totiž nezakúpite priamo na stránke Národnej diaľničnej spoločnosti, vyjsť vás môže aj dvakrát viac.
Stalo sa to aj vodičke, ktorá sa rozhodla známku si zakúpiť cez internet. „Chcela by som upozorniť na moju skúsenosť s nákupom diaľničnej známky cez sprostredkovateľskú webovú stránku, ktorú mi Google ponúkol ako prvú. V časovej tiesni a v dobrej viere som si zakúpila elektronickú diaľničnú známku, pričom som sa domnievala, že ide o oficiálny predaj,“ uviedla na stránke Nekŕmte nás odpadom. Až po dokončení platby si všimla, že jej bol okrem ceny samotnej známky účtovaný aj servisný poplatok vo výške 13,20 eura. „Tento poplatok predstavoval odmenu sprostredkovateľa a nebol pre mňa dostatočne zreteľný v čase nákupu,“ tvrdí.
O svoju skúsenosť sa rozhodla podeliť, aby upozornila iných šoférov, že jediným oficiálnym predajcom elektronických diaľničných známok na Slovensku je Národná diaľničná spoločnosť prostredníctvom stránky eznamka.sk. Iné komerčné weby fungujú ako sprostredkovatelia a často si účtujú dodatočné nezmyselné servisné poplatky. Známka je síce platná, čo si viete dodatočne overiť aj na stránke NDS, no platíte za ňu zbytočne viac.
„Domnievam sa, že mnohí vodiči sa môžu v rýchlosti pomýliť, keďže sprostredkovateľské stránky často pôsobia ako oficiálne, používajú podobné označenia a zobrazujú sa medzi prvými výsledkami vyhľadávania. Spotrebiteľ tak môže nadobudnúť dojem, že nakupuje priamo od štátneho prevádzkovateľa,“ dodala.
V prípade sprostredkovateľských spoločností pritom nejde o nový problém. Už v minulosti sa ľudia sťažovali na to, že boli takto vovedení do omylu. Známku síce mali, aj takto zakúpená je totiž normálne platná, no zbytočne za ňu zaplatili viac. To, že ju kupovali cez sprostredkovateľa, zistili, až keď bolo neskoro. Nejde pritom o nezákonný biznis, hoci by si to niekto mohol myslieť. Ako vysvetlil v minulosti aj rezort dopravy, zákon nezakazuje pýtať si nejaké spracovateľské alebo manipulačné poplatky za spracovanie nejakej služby.
Existujú aj podvodné stránky
Okrem toho si však vodiči musia dávať pozor aj na podvodné stránky. V prípade sprostredkovateľských stránok totiž síce zaplatia viac, ale známku si kúpia a platí im. V príapde podvodných stránok však nebudú mať ani známku, ani peniaze. NDS koncom januára upozornila, že zaznamenala pokusy o podvodný predaj diaľničných známok. "Na internete sa zjavila anonymná stránka, ktorá verne napodobnila dizajn jedinej oficiálnej predajnej stránky elektronických diaľničných známok – www.eznamka.sk," uviedli.
Diaľničiari okamžite zareagovali a dosiahli zablokovanie podvodnej stránky. Tá sa však v krátkom čase objavila na novej internetovej doméne. Apelovali preto na motoristov, aby sa nenechali oklamať podvodníkmi a aby elektronické diaľničné známky nakupovali výlučne prostredníctvom www.eznamka.sk, cez aplikáciu eznamka alebo prostredníctvom oficiálnych predajných miest. Vďaka tomu budú mať istotu, že diaľničnú známku skutočne zakúpia.