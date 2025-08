ZÁHADNÁ SMRŤ sexsymbolu Marilyn Monroe (†36): SAMOVRAŽDA alebo... Zabil ju prezident či mafia?!

(Zdroj: Profimedia/MGM)

V noci zo 4. na 5. august 1962 zomrela žena, ktorá bola stelesnením sexepílu, slávy aj tragédie - Marilyn Monore. Keď hviezda neodpovedala na klopanie, jej gazdiná Enice Murray začala mať obavy. Zavolala preto jej psychiatra Ralpha Greensona, ktorý po polnoci rozbil okno jej spálne a našiel herečku ležať nahú na posteli tvárou dolu, v ruke držala slúchadlo od telefónu a na nočnom stolíku mala prázdny obal od liekov na spanie.

Jej smrť bola pre verejnosť šokom. Herečka mala len 36 rokov a jej kariéra bola na vrchole - ponuky na filmové úlohy sa jej doslova valili a za jediné vystúpenie v Las Vegas si pýtala 100-tisíc dolárov. Vyšetrovatelia prípad uzavreli ako samovraždu. A pre mnohých to nebolo žiadnym prekvapením, hviezda totiž k tomu mala sklony aj v minulosti - prvýkrát si siahla na život ako 17-ročná. Navyše trpela úzkosťami a depresiami.

(Zdroj: Marilyn Monroe Production)

Herečka vraj ťažko znášala obrovský záujem médií a tlak produkčných spoločností. Navyše to ružové nemala ani v súkromnom živote - bola trikrát vydatá a mala za sebou množstvo potratov a mimomaternicové tehotenstvo. So psychickými problémami sa Marilyn vyrovnávala alkoholom a kokteilom liekov na upokojenie. No a pitva napokon ukázala, že zomrela na akútnu otravu liekmi.

Postupom rokov sa však začali šíriť informácie, že Marilyn odpratali z tohto sveta násilím. V jej žalúdku sa totiž nenašli žiadne zvyšky tabletiek. „S takým veľkým množstvom kapsúl, ktoré musela zjesť, by v žalúdku mali existovať nejaké dôkazy,“ vyjadril sa prominentný forenzný patológ Cyril Wecht, ktorý sa prípadom zaoberal. Vzniklo preto podozrenie, že jej silná dávka lieku bola podaná injekčne.

Navyše sa hovorí o odfláknutých testoch - patológ vraj zobral vzorky z herečkinho žalúdka a tenkého čreva a od toxikológa žiadal, aby ich preskúmal a zistil spôsob, akým sa lieky do jej tela dostali. Žiadne testy však nikdy neboli urobené.

(Zdroj: RKO Radio Pictures)

Zabíjali Kennedyovci?

Nebolo žiadnym tajomstvom, že herečka mala pomer s vtedajším prezidentom USA Johnom Fidgeraldom Kennedym. No okrem neho sa mala stretávať aj s jeho mladším bratom Robertom, prezývaným Bobby. Marilyn sa vraj vďaka mileneckej afére dostávala k prísne dôverným informáciám, politickým tajomstvám a plánom, ktoré mohli ohroziť nielen samotných politikov, ale aj bezpečnosť celej Ameriky.

Herečka si vraj všetko zapisovala do svojho denníka a keď sa jej nedarilo dohnať ani jedného z bratov k rozvodu, vraj sa mala vyhrážať, že tajomstvá prezradí verejnosti. Jedným z nich bolo napríklad to, že prezidentovi k víťazstvu vo voľbách pomohla chicagská mafia. Navyše hviezda mala byť s jedným z bratov tehotná a takúto diskreditáciu si nemohli dovoliť. Preto sa vraj rozhodli ju umlčať a smrtiaci kokteil jej pichli agenti tajnej služby.

Robert Kennedy tvrdil, že sa v osudnú noc nachádzal v San Francisu a so smrťou Marilyn nemá nič spoločné. Napokon však herečkina gazdiná Eunice nepriamo potvrdila, že bol v herečkinom dome a hlasno sa hádali. Odhalila to v rozhovore so spisovateľom Summersom v roku 1983. „Och, prečo to musím stále zakrývať,“ povedala vraj a položila si hlavu do rúk. Následne priamo povedala: „Samozrejme, že tam bol aj Bobby Kennedy a, samozrejme, že spolu mali pomer...“

John Fitzgerald Kennedy (Zdroj: TASR/AP)

Zabíjala mafia?

Hovorí sa tiež, že Marilyn Monroe mohol chcieť odpratať mafiánsky boss Sam Giancana. V začiatkoch jej kariéry jej vraj pomohol k prvému veľkému hollywoodskemu kontraktu, výmenou za získavanie informácií od vplyvných mužov, ktorých chcel mafián vydierať. „Mnoho ľudí by veľa stratilo, ak by sa Marilyn rozhodla rozprávať,“ uviedol autor ďalšej biografie o Marilyn, Darwin Porter. „Neuvedomovala si, že sa zahráva s veľkými chlapcami. Myslím si, že jej to prerástlo cez hlavu.“

(Zdroj: Profimedia)