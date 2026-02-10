Súd mu udelil tri roky väzenia: Muž sa pokúsil obísť sankcie EÚ pašovaním munície do Ruska

RIGA - Súd v lotyšskej Rige v utorok poslal muža na tri roky do väzenia za pokus o obídenie sankcií Európskej únie na Rusko. Informuje o tom agentúra DPA.
Estónsko-ruského štátneho príslušníka súd uznal vinným z pokusu o pašovanie munície. Podľa súdu sa v septembri minulého roka pokúsil previezť približne 10.000 nábojov do susedného Ruska. Munícia bola ukrytá v kabíne nákladného vozidla. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.
Lotyšsko susedí s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom. Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine vo februári 2022 prijala Európska únia voči Moskve doteraz 19 balíkov sankcií. Prijatie v poradí dvadsiateho balíka sankcií sa očakáva do 24. februára, na štvrté výročie začiatku vojny.
Prípady obchádzania sankcií EÚ vyšetrujú aj nemecké úrady. Tamojšia polícia minulý týždeň zadržala päť osôb podozrivých z vývozu tovaru do Ruska v hodnote najmenej 30 miliónov eur, vrátane dodávok pre zbrojárske firmy.