Rana pre hudobný svet: Zomrel spevák legendárnej rockovej kapely! Mal len 47 rokov

LOS ANGELES - Brad Arnold, legendárny spevák a zakladajúci člen americkej rockovej kapely 3 Doors Down, zomrel vo veku 47 rokov. Bol hlasom svojej generácie. Jeho skladba „Kryptonite“, ktorú napísal ako 15-ročný počas vyučovania matematiky, sa stala hymnou miliónov ľudí po celom svete a kapelu vyniesla na vrcholy hitparád.
Rockový hudobný svet smúti! Brad Arnold, zakladateľ, spevák a dlhoročný člen americkej rockovej kapely 3 Doors Down, zomrel 7. februára 2026 vo veku 47 rokov. Kapela a rodina potvrdili, že Arnold podľahol komplikáciám po ťažkom boji s rakovinou. Podľa vyjadrení zomrel pokojne počas spánku, obklopený manželkou Jennifer a najbližšou rodinou.
Brad Arnold verejne oznámil svoju chorobu v máji 2025. „Mám niekoľko zlých správ… bol som chorý niekoľko týždňov, išiel som do nemocnice a bola mi diagnostikovaná rakovina obličiek, ktorá sa rozšírila do mojich pľúc… a je to štádium 4 — a to nie je dobré.“ povedal pokojne vo videu na účtoch 3 Doors Down.
Aj napriek závažnosti situácie Arnold vyjadril fanúšikom svoju vnútornú silu a pokoj: „Slúžime mocnému Bohu a On môže prekonať čokoľvek. Takže nemám strach — naozaj, úprimne sa nebojím.“ Vo videu tiež oznámil, že kvôli chorobe museli zrušiť plánované turné kapely, čo bolo veľkým sklamaním pre fanúšikov, ktorí sa tešili na koncerty.
Ani napriek neochvejnej viere v pozitívny koniec, Bred Arnold svoj boj prehral ani nie rok po oznámení ťažkej choroby. Kapela vo svojom smútočnom vyhlásení zdôraznila, že Arnoldov hlas a piesne „budú žiť dlho po ich poslednom vystúpení“. Ľudia si budú pamätať nielen jeho hudobný talent, ale aj jeho láskavosť, skromnosť a hlbokú lásku k rodine a fanúšikom.
Brad Arnold spoluzakladal 3 Doors Down v roku 1996 v Escatawpa, Mississippi, kde skupina začala ako tínedžerská partička snívajúca o rockovej budúcnosti. Kapela sa preslávila v roku 2000 s hitom „Kryptonite“, ktorý napísal Arnold ešte ako chlapec, a ktorý sa stal jedným z najväčších rockových singlov svojej generácie.