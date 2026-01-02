Angelina Jolie opäť riskuje svoj život: Navštívila nebezpečnú oblasť!

RAFAH - Americká herečka Angelina Jolie v piatok navštívila egyptskú stranu hraničného priechodu Rafah vedúceho do Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Jolie sa na hranici zhovárala s pracovníkmi Červeného kríža a šoférmi nákladných áut s humanitárnou pomocou smerujúcou do palestínskej enklávy. Podľa tamojších médií chcela priamo na mieste spoznať podmienky ranených Palestínčanov prevážaných z Pásma Gazy do Egypta.
Hollywoodska hviezda sa v roku 2022 vzdala funkcie osobitnej vyslankyne Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a odvtedy utečencom pomáha mimo rámca OSN, najmä prácou priamo s komunitami a lokálnymi organizáciami. S UNHCR spolupracovala od roku 2001 ako vyslankyňa dobrej vôle, navštevovala utečenecké tábory a zvyšovala pozornosť verejnosti aj médií na ťažkú situáciu utečencov. V roku 2012 bola vymenovaná za osobitnú vyslankyňu tejto agentúry.