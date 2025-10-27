Nádherná Serena Williams zažiarila v spoločnosti a... Pobavila menším FAUX PAS!

OVIEDO - Ikonická tenistka Serena Williams si v Oviede prevzala prestížnu Cenu kňažnej astúrskej. Hoci žiarila, nevyhla sa ani drobnému faux pas.
Bývalá tenisová hviezda Serena Williams má za sebou ďalší veľký moment. V španielskom meste Oviedo si prevzala prestížne ocenenie Cena kňažnej astúrskej, ktoré sa každoročne udeľuje osobnostiam za výnimočné úspechy v rôznych oblastiach. Williams prišla na slávnostnú ceremóniu v elegantných červených šatách, v ktorých okamžite pútala pozornosť všetkých prítomných.
No na pódiu urobila menšie faux pas. Počas sedenia si totiž uvoľnene natiahla nohy, čo sa na podobne formálnych podujatiach bežne nevidí. Hoci sa niečo takéto na udalostiach podobného typu nerobí, z ľudského hľadiska sa to dá tolerovať. Predsa všetky ženy vedia, aké je náročné fungovanie vo vysokých lodičkách.