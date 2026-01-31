Odovzdávanie Grammy je za dverami: Najväčšiu šancu získať ceny má svetoznámy spevák!

LOS ANGELES - V noci na pondelok sa v Los Angeles uskutoční 68. ročník udeľovania hudobných ocenení Grammy. Najviac nominácií majú Kendrick Lamar (deväť) a Lady Gaga (sedem). Nasleduje trojica umelcov so šiestimi nomináciami: Bad Bunny, Sabrina Carpenter a Leon Thomas.
Po viac než dvoch desaťročiach získala dve nominácie anglická skupina The Cure, ktorá bude jedným z headlinerov na letnom hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne. Formácia s charizmatickým lídrom Robertom Smithom môže získať ocenenia za najlepší alternatívny hudobný výkon (pieseň Alone) a najlepší alternatívny hudobný album (Songs of a Lost World).
V kategórii najlepší nový umelec dostali popri zástupcoch z USA nominácie aj dve britské hviezdy: Lola Young a Olivia Dean. Tento rok pribudli dve nové kategórie: najlepší tradičný country album a najlepší obal albumu. O víťazoch v celkovo 95 kategóriách rozhodne takmer 15.000 hlasujúcich členov organizácie The Recording Academy.
Nominované mohli byť hudobné nahrávky, ktoré komerčne vydali v Spojených štátoch od 31. augusta 2024 do 30. augusta 2025. Preto v tomto ročníku nápadne chýba Taylor Swift, ktorej album The Life of a Showgirl vyšiel v októbri. Odovzdávanie cien sa bude konať v multifunkčnej hale Crypto.com Arena. Moderátorom galavečera bude po šiesty raz komik Trevor Noah (41) z Juhoafrickej republiky.
Cena Grammy má podobu zlatého gramofóniku na čiernej podkladovej doske a udeľuje sa od roku 1959. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov.
TASR prináša prehľad nominácií vo vybraných kľúčových súťažných kategóriách, ktorých je aktuálne 95. Viac sa dočítate na ďalšej strane.