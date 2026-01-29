Slávna Halle že bude mať tento rok 60? Neexistuje! S tým telom strčí do vrecka aj tridsiatničky

LONDÝN - Vek je pre ňu rozhodne len číslo. Halle Berry je pred 60 nezastaviteľná! Každý jej outfit na červenom koberci vyráža dych. Inak tomu nebolo ani na premiére nového filmu s názvom Crime 101 v Londýne. Predviedla ohromujúci top so šialeným výstrihom, ktorý si len tak ktorákoľvek šesťdesiatnička nedovolí.
Úspešná hollywoodska herečka Halle Berry starne ako víno! Ani na prahu šesťdesiatky sa nemieni stiahnuť do úzadia a prezentovať sa ako "pani v rokoch". Práve naopak, Helly Berry nás svojimi módnymi kreáciami ohuruje už niekoľko desaťročí, a zdá sa, že ešte niekoľko bude.
Na londýnskej premiére fimu Crime 101 sa ukázala v neprehliadnuteľnom čiernom lesklom body s hlbokánskym výstrihom. Dekolt ozdobila krásnym kvetinovým príveskom, ktorý jej visel takmer na bruchu. Ďalšími šperkami boli už len výrazné prstene zladené s náhrdelníkom. K výraznémo topu si vzala nemenej výraznú maxi sukňu, zdobenú striebornými kryštálikmi a čierne topánky na platforme. Jemný make-up, vlnité vlasy a nadýchaná ofina podškrtli jej prirodzený vzhľad. Helly Berry totižto popiera a nepodporuje žiadne plastiky ani invazívne zákroky. Najmä pokiaľ ide o tvár. Ako sa sama v minulosti vyjadrila: „Tvár je herecký nástroj a ja ju nechcem zmraziť.“
Jej nový film Crime 101 je temný triler, kde hrá po boku hviezd ako Chris Hemsworth a Mark Ruffalo. Ide o akčný film plný napätia, lúpežných akcií a osobných konfliktov. A jej módny výber na premiére to perfektne vystihol: silná žena, ktorá vie, čo chce.
Zatiaľ čo iné hviezdy s pribúdajúcimi rokmi volia "bezpečné" outfity, Halle Berry všetkých klame telom. Nielen tým, aké šaty si oblieka, ale najmä tým, ako ich nosí. Jej vzhľad na premiére Crime 101 dokazuje, že krása, sebavedomie a hviezdny šarm nemajú dátum expirácie.
