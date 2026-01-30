Obrovská strata pre filmový svet: ZOMRELA mama (†71) Kevina zo Sám doma!

LOS ANGELES - Hollywood prišiel o výraznú hereckú osobnosť. Vo veku 71 rokov zomrela Catherine O’Hara, nezabudnuteľná hviezda filmov Sám doma.
Herecký svet zasiahla smutná správa. Catherine O’Hara, herečka s nezameniteľným prejavom a dlhoročnou kariérou v Hollywoode, zomrela v piatok vo veku 71 rokov. Informáciu potvrdili portálu TMZ zdroje blízke rodine. Príčina úmrtia zatiaľ nebola zverejnená. Široká verejnosť si ju pamätá najmä ako starostlivú, no chaotickú mamu Kevina zo Sám doma.
Rodáčka z Toronta bola šieste zo siedmich detí. Osudovým sa jej stal film Beetlejuice z roku 1988, kde sa zoznámila s výtvarníkom Bo Welchom. O štyri roky neskôr sa zosobášili a spolu vychovali dvoch synov, Matthewa a Luka. Jej odchod zanechal v zábavnom priemysle prázdne miesto. Česť jej pamiatke.