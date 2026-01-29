Šokujúce tajomstvo Sharon Stone: Rozpráva sa s duchmi... Po desivom zážitku!

LOS ANGELES - Sharon Stone (67) čoraz viac nachádza útočisko v maliarstve, ktoré pre ňu predstavuje viac než len umenie. Prostredníctvom obrazov sa spája s univerzálnym vedomím a hlasmi zosnulých.
Sharon Stone sa v posledných rokoch čoraz výraznejšie odkláňa od herectva a nachádza nový smer v maliarstve. Výtvarné umenie pre ňu nepredstavuje len kreatívnu sebarealizáciu, ale aj hlboký osobný význam, prostredníctvom ktorého spracúva stratu blízkych aj intenzívne duchovné skúsenosti. Herečka, ktorá v roku 2001 len o vlások unikla smrti, dnes otvorene hovorí o tom, že pri maľovaní vníma spojenie s takzvaným univerzálnym vedomím a cíti prítomnosť duchov.
Tento vnútorný posun podľa nej nastal najmä po tom, čo v krátkom časovom období stratila viacerých členov rodiny. „Myslím si, že tento kanál sa naozaj otvoril, pretože mnohí členovia mojej rodiny zomreli za posledného možno tri a pol roka odišli veľmi rýchlo,“ uviedla pre Extra. „Úprimne počujem, ako ku mne prehovára toto vyššie vedomie. Keď ku mne začali prichádzať tieto portréty, doslova sa so mnou rozprávali.“ Stone zdôrazňuje, že jej obrazy nevznikajú na základe vopred pripraveného konceptu.
Postavy k nej prichádzajú spontánne a ona má pocit, že jej umožňujú nahliadnuť do svojho vnútra. Po dokončení každého diela cíti potrebu duchom poďakovať. „Myslím si, že je to naozaj výnimočné, keď mi tí ľudia… keď mi dovolia vidieť ich dušu… Keďže verím v univerzálne vedomie, verím aj tomu, že mi niekto dovolil vstúpiť do jeho vedomia, aby som mohla namaľovať portrét niekoho, koho nepoznám. Cítim sa nesmierne požehnaná.“