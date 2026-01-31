Odporné zistenia o snúbencovi Jákliovej (†31): Exmanželka ho obvinila z násilia! Čo prezradil súdny spis?

BRATISLAVA - Smútok po tragickej smrti Moniky Jákliovej (†31) stále neutícha. Počas pohrebu a medializovaní udalostí sa objavujú nové a znepokojujúce informácie o jej snúbencovi Roderikovi Dobosim. Toho jeho exmanželka obvinila z prenasledovania a fyzických útokov!
Monika Jákliová sa pred tromi mesiacmi zasnúbila s podnikateľom Roderikom Dobosim, pri ktorom mala luxusný život – exotické dovolenky, drahé darčeky a autá. Postupne sa však začali karty odkrývať a z okolia Moniky sa čoraz hlasnejšie ozývali hlasy, ktoré tvrdili, že za všetkým tým pozlátkom sa skrývalo niečo oveľa horšie.
Stále však išlo len o tvrdenia z okolia fitnessky. Dnes ale všetky tieto informácie naberajú nový rozmer. Podľa informácií denníka Nový Čas bol Dobosi právoplatne odsúdený za prečin nebezpečného prenasledovania svojej exmanželky. Súdne dokumenty obsahujú mimoriadne znepokojujúce detaily. Dobosi mal sledovať bývalú manželku kamerami, kontrolovať jej pohyb prostredníctvom GPS v mobile, monitorovať jej telefonáty a zasahovať do jej každodenného života.
Podľa spisu exmanželka tvrdila, že Dobosi jej posielal vulgárne správy a vyhrážky, ktoré vyvolávali oprávnený strach o jej život. Vyhrážal sa, že jej „niečo naleje na tvár“ alebo „podpáli auto, v ktorom sedí“, a posielal správy typu: „nebude ho veľa stáť, keby ju chcel odstrániť“, či „že sa nebude dlho usmievať“.
Súdne dokumenty opisujú aj fyzické útoky. 2. augusta 2024 ju mal zdrapiť za vlasy cez okno auta, o desať dní neskôr ju udrel po tvári a trhal jej vlasy, pričom incidenty sa mali odohrávať aj za prítomnosti maloletých detí. Súd tieto skutky vyhodnotil ako dlhodobé a systematické prenasledovanie a uložil Dobosimu peňažný trest vo výške 3 000 eur, s náhradným trestom odňatia slobody na šesť mesiacov, ak by pokutu nezaplatil. Podnikateľ sumu zaplatil. „K trestnému rozkazu sa nemám čo vyjadrovať. Mal som záujem čo najskôr uzavrieť kapitolu spolužitia s bývalou manželkou a bral ohľad na to, že je matkou našich maloletých detí,“ povedal redakcii.
Zároveň zdôraznil, že vzťah s Monikou bol podľa neho láskyplný a plánovali spoločnú budúcnosť. „Prežili sme spolu krátke, ale nádherné obdobie,“ uviedol. Aj kvôli takýmto informáciám sa po Monikinej smrti objavujú otázky o jej súkromí a bezpečí. Jej život, luxus a úsmevy, ktoré prezentovala na sociálnych sieťach, teraz kontrastujú s temnými detailami minulosti jej snúbenca, ktoré sa postupne vyplavujú na povrch. Tragédia Moniky Jákliovej tak núti verejnosť pozerať sa na jej posledné mesiace inými očami a stále vyvoláva nespočetné množstvo nezodpovedaných otázok.