Známa influencerka ukázala svoje telo len 4 mesiace po pôrode: Čoooo? FOTO Veď vyzerá ako modelka!

Ráchel Karnižová (Zdroj: Instagram/Ráchel Karnižová)
BRATISLAVA - Ploché bruško, pevné prsia a štíhle nohy… Áno, presne takto by sa dala opísať postava influencerky Ráchel Karnížovej. Na prvý pohľad by na tom nebolo nič zvláštne – lenže táto žena pred štyrmi mesiacmi porodila!
Ráchel Karnížová porodila svojho syna Arieska v septembri minulého roka. Aj keď od pôrodu ubehli len štyri mesiace, červenovláska vyzerá skvele. Na svojej sociálnej sieti sa pochválila fotkou v obtiahnutom a vysoko vykrojenom body, ktoré dokonale zvýraznilo jej famóznu postavu. Ploché bruško, pevné prsia a štíhle nohy, ktoré by jej mohli závidieť aj profesionálne modelky.
Influencerka Ráchel Karnižová má štyri mesiace po pôrode dokonalú postavu. (Zdroj: Instagram)
Za jej famóznou formou však nestojí len genetika. Ráchel sa pravidelne venuje pole danceu, ktorý jej pomáha udržiavať pevné svaly a štíhlu postavu. Práve tento šport jej zrejme pomohol vrátiť sa do formy po pôrode rýchlejšie, než by ktokoľvek čakal.
Influencerka Ráchel Karnižová má štyri mesiace po pôrode dokonalú postavu. (Zdroj: Instagram)
Cesta k súčasnej postave si určite vyžadovala disciplínu, pravidelné cvičenie a zdravý životný štýl. Napriek všetkým povinnostiam materského života sa jej podarilo nielen vrátiť sa do formy, ale aj ohromiť všetkých svojou postavou. Fotky, ktoré zverejnila, dokazujú, že aj krátko po pôrode sa dá vyzerať úžasne, štýlovo a sexy.
