Cestári upozorňujú na sneh a poľadovicu: Problémy sú na viacerých horských priechodoch

BRATISLAVA - Horské priechody (HP) na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je mokrý, okrem HP Látky-Prašivá, Vrchslatina, Podspády, Chorepa, Zbojská, Fačkov, Dobšiná, Cukmantel, Štós a Havran, ktoré majú povrch vozoviek pokrytý čerstvým až kašovitým snehom hrubým jeden až tri centimetre. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú tiež zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Vo vyšších polohách sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrubého jeden až tri centimetre.
Cestári zároveň upozorňujú na poľadovicu na ceste II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves, na ceste II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom a na cestách III. triedy v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves.