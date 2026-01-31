Ženy z opozície sú šokované zverejneným chatom Lajčáka s Epsteinom: Písali si o dievčatách, výzva Ficovi

BRATISLAVA - Zverejnenie ďalších dokumentov k sexuálnemu delikventovi Jeffreyovi Epsteinovi rozvírilo politickú scénu aj na Slovensku. Opozičné poslankyne vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby okamžite stiahol Miroslava Lajčáka z pozície poradcu. Tvrdia, že nové zistenia vážne spochybňujú jeho doterajšie vysvetlenia.
Poslankyne hovoria o rozsiahlom a osobnom kontakte
Spoločnú výzvu adresovali premiérovi poslankyne Veronika Remišová (Za ľudí), Beáta Jurík (Progresívne Slovensko), Anežka Škopová (Hnutie Slovensko), Andrea Turčanová (KDH), Martina Bajo Holečková (SaS) a Monika Podhorány Masariková (Demokrati), píše Denník N.
Upozorňujú, že z novozverejnených dokumentov vyplýva intenzívna a priateľská komunikácia medzi bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom a Jeffreym Epsteinom, ktorá mala ísť výrazne nad rámec toho, čo Lajčák v minulosti priznával.
Správy o „dievčatách“ a žartovanie o veku
Dokumenty zverejnené v Spojených štátoch podľa opozičných političiek obsahujú správy, v ktorých sa Lajčák s Epsteinom rozprávali aj o „dievčatách“. Zo správ má vyplývať, že spolu žartovali o ženách a ich veku a že Epstein mal dievčatá aktívne ponúkať.
Opozícia zároveň tvrdí, že Lajčák mal Epsteina dokonca žiadať o ich sprostredkovanie. Kľúčové podľa nich je, že kontakt prebiehal v čase, keď už boli Epsteinove trestné činy verejne známe.
Ostré slová na adresu premiéra
V spoločnom vyhlásení poslankyne spochybnili doterajšiu verziu udalostí zo strany Lajčáka a vyzvali premiéra Robert Fico, aby konal.
„Lajčákove tvrdenia o akejsi nevinnej spoločenskej komunikácii s Epsteinom sa po zverejnení nových dokumentov úplne rozpadli. Ak Fico nebude konať ani teraz, dáva jasný signál, že mu neprekáža ani spojenie jeho vlády s ľuďmi z okolia nebezpečných sexuálnych delikventov. A to je absolútne šialené,“ uviedli opozičné političky.
Podľa nich by ďalšia ochrana Lajčáka zo strany premiéra znamenala „prerazenie ďalšieho morálneho dna“.
Fico mlčí Lajčák obvinenia odmieta
Premiér Robert Fico sa k novozverejneným dokumentom zatiaľ verejne nevyjadril. Miroslav Lajčák poprel, že by sa s Epsteinom rozprával o ženách alebo dievčatách.
Jurík upozorňuje na slovenskú stopu
Poslankyňa PS Beáta Jurík ešte pred spoločným vyhlásením poukázala na ďalšie znepokojujúce súvislosti. Na sociálnej sieti pripomenula, že Epsteinovo lietadlo prezývané Lolita Express podľa dostupných informácií opakovane pristálo aj na Slovensku.
Zároveň uviedla, že medzi Epsteinových blízkych spolupracovníkov mala patriť aj Slovenka označovaná iniciálami N. M.
„Medzi jeho obeťami sú aj dievčatá a mladé ženy zo Slovenska. Koľko ich ešte bude? Je mi zle…“ napísala Jurík a pýta sa premiéra, či stále nevidí dôvod na odvolanie poradcu Lajčáka, „ktorý bol priateľom tohto monštra".
Ďalší opozičníci volajú po odvolaní Lajčáka
„Už neexistuje iná možnosť, než aby Lajčák okamžite odstúpil z pozície poradcu premiéra, a ak to nespraví, Robert Fico ho musí okamžite odvolať,“ vyhlásil líder PS Michal Šimečka. Medializovanú komunikáciu, v ktorej sa spomínajú mladé dievčatá a možné zákulisné politické kroky, vníma Šimečka ako „nechutné zlyhanie, ktoré poškodzuje meno Slovenska v zahraničí“.
Poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková zverejnené správy i ich obsah považuje za dôkaz, že Lajčák doteraz o komunikácii s Epsteinom klamal. Neprijíma ani obhajobu exministra zahraničných vecí, že medializované dokumenty boli sfalšované. „Iba to dokazuje, že absolútne stratil súdnosť a musí okamžite skončiť,“ dodala.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je presvedčené, že ak je čo i len časť zverejnených informácií pravdivá, je to poburujúce a protislovenské. „Ak si Robert Fico Lajčáka ponechá vo svojom tíme, vysiela tým jasný signál, že s týmto konaním súhlasí,“ upozornilo KDH na sociálnej sieti.
Predsedníčka strany Za ľudi Veronika Remišová je presvedčená, že Lajčákove tvrdenia o akejsi nevinnej spoločenskej komunikácii s Epsteinom sa po zverejnení nových dokumentov úplne rozpadli. „Rozhovory Lajčáka s odsúdeným pedofilom sa rozhodne nedajú považovať za diplomatickú komunikáciu a je obrovskou aroganciou voči všetkým ženám na Slovensku, že Fico necháva vo funkcii svojho najbližšieho poradcu človeka, pre ktorého sú ženy len tovar,” hovorí Remišová v súvislosti s konkrétnymi časťami zverejnenej komunikácie.