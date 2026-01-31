Kyjevské metro zastavené: Výpadok prúdu prerušil prevádzku vlakov a eskalátorov

KYJEV - Metro v Kyjeve dočasne nepremáva pre výpadok v dodávkach elektriny. S odvolaním sa na prevádzkovateľa o tom v sobotu informovala agentúra AFP.
„Z dôvodu výpadku prúdu z externých energetických zdrojov bola v metre dočasne pozastavená vlaková doprava a prevádzka eskalátorov,“ uviedla správa kyjevského metra v príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Stanice stále slúžia ako kryty
Kyjevský primátor Vitalij Klyčko objasnil, že prevádzka metra v Kyjeve sa zastavila z dôvodu nízkeho napätia v sieti. Ubezpečil, že obyvatelia mesta môžu stanice metra aj naďalej využívať ako protiletecké kryty. Na staniciach sú generátory.
Metro je životnou tepnou mesta
Kyjevské metro je pre ukrajinské hlavné mesto dôležitou dopravnou tepnou a prevádzku preruší len zriedka, preprava býva zabezpečená aj počas intenzívnych ruských útokov. Podľa údajov zverejnených v roku 2025 metro v Kyjeve denne využíva približne 800.000 cestujúcich. Počas vojny rozpútanej Ruskom v roku 2022 obyvatelia využívajú jeho 52 staníc aj ako protiletecké kryty.
Po najnovších útokoch Ruska na ukrajinskú energetickú infraštruktúru platí v krajine aj naďalej stav núdze v energetike. Rusko síce podnikalo takéto útoky aj v minulých vojnových rokoch, ale Kyjev tvrdí, že táto zima je najťažšia.
Situácia je zložitá najmä v Kyjeve: niekoľko stoviek zo zhruba 6000 viacposchodových bytových domov je ešte stále bez kúrenia. Ide o dôsledok ruského útoku z 24. januára. Kyjev bol terčom podobných intenzívnych útokov aj 9. a 20. januára. Kremeľ v piatok potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s tým, že na žiadosť amerického kolegu Donalda Trumpa do nedele pozastaví útoky na Kyjev.