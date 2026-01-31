MIMORIADNE Panika v Martine: Obyvateľov strašia silné výbuchy! Armáda aj polícia netušia, odkiaľ pochádzajú

MARTIN - Silné rany a dunenie, ktoré nepatria do bežného mestského ruchu, vyľakali obyvateľov Martina. Zvuky počuli na viacerých miestach a v rôznych časoch, no ani polícia, ani armáda zatiaľ nevedia vysvetliť, odkiaľ pochádzali.
Zvuky prichádzali v krátkych sériách
Martinčanov zaskočili hlasné a prudké rany, ktoré sa podľa ich výpovedí ozývali večer aj hlboko v noci. Niektorí hovoria o krátkych, no intenzívnych úderoch, iní si všimli aj svetelné záblesky. O jave sa medzi ľuďmi diskutuje minimálne dva dni, pričom časť obyvateľov tvrdí, že podobné zvuky počuli už aj skôr.
Jednému z obyvateľov sa hluk dokonca podarilo zaznamenať.
„Ja som driemal, ale počul som tie výbuchy, ako to lietalo a búchalo. V diaľke – ako svetlice, niečo také,“ opisuje jeden z miestnych pre tvnoviny.sk.
Ďalšia obyvateľka priznáva, že zvuk ju vyrušil práve preto, že nebol typický. „Bol to hluk, ktorý som bežne nepočula,“ hovorí.
Hlásenia z viacerých častí mesta
Svedectvá prichádzali z rôznych lokalít Martin, vrátane mestskej časti Košúty. Mestská polícia potvrdila, že hluk zaznamenali aj ich hliadky.
„To bola vraj taká rana, že človek musel byť hluchý, aby to nepočul,“ uviedol náčelník Mestskej polície mesta Martin Sebastián Andrášik.
Polícia zatiaľ nemá žiadne stopy
Pôvod neznámych zvukov preveruje aj Policajný zbor. Podľa vyšetrovateľov však zatiaľ neexistujú žiadne indície, ktoré by vysvetľovali, čo presne hluk spôsobilo.
„V regióne sme preverili energetické uzly a elektrárne, Ozbrojené sily aj priemyselné areály,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.
Polícia zároveň potvrdila, že na miestach, kde sa zvuky ozývali, nenašli stopy po výbušninách ani po rozsiahlejšej pyrotechnike. Hasiči v súvislosti s týmto javom nezasahovali pri žiadnej mimoriadnej udalosti.
Armáda vylúčila vojenské cvičenie
Vysvetlenie zatiaľ nemajú ani Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Podľa ich hovorcu nejde o žiadnu aktivitu armády.
„Na podobné sťažnosti sme narazili nielen v Turci, ale aj v iných mestách na Slovensku,“ uviedol hovorca Ozbrojené sily SR Štefan Zemanovič.
Podľa armády nemajú zvuky súvis s vojenským výcvikom ani s presunmi techniky.
Monitoring pokračuje
Čo presne dunenie spôsobilo, zatiaľ nie je známe. Polícia ubezpečuje, že situáciu v regióne naďalej sleduje a preveruje všetky dostupné možnosti. Nové informácie zatiaľ k dispozícii nie sú.