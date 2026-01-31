Obrovská tragédia v Rakúsku: Matka podrezala hrdlo svojmu synovi (†11)! Motív nie je jasný

LEOBEN - Pokojné piatkové popoludnie v rakúskom Leobene sa zmenilo na krvavú drámu. V byte neďaleko miestnej nemocnice našli záchranári mŕtve dieťa. Zo závažného násilného činu je podozrivá jeho vlastná matka.
Pôvodne hlásili zranenú ženu
Krátko po 15. hodine vyrazili záchranné zložky do rozsiahlej obytnej zóny na ľavom brehu rieky Mur v meste Leoben. Prvé hlásenie hovorilo o zranenej žene v byte neďaleko nemocnice v Leobene.
V byte našli mŕtve dieťa
Po vstupe do bytu však záchranári narazili na oveľa horší obraz. Našli tam 11-ročného chlapca s rozsiahlymi reznými poraneniami v oblasti krku. Dieťa už nejavilo známky života a lekári mu nedokázali pomôcť.
Podozrivá je matka chlapca
Podľa informácií denníka Kronen Zeitung mala chlapcovi smrteľné zranenia spôsobiť jeho vlastná matka. Ženu vo veku 39 rokov polícia zadržala pre dôvodné podozrenie zo spáchania násilného trestného činu.
Zranenia mala aj ona
Vyšetrovatelia potvrdili, že aj podozrivá žena mala na tele rezné rany. Prvé zistenia však naznačujú, že si ich mala spôsobiť sama. Oficiálne závery zatiaľ nepadli a vyšetrovanie pokračuje.
Na mieste pracuje kriminálka
Byt sa okamžite stal miestom intenzívneho vyšetrovania. Stopy na mieste činu zabezpečuje špecializovaná skupina krajského kriminálneho úradu zo spolkovej krajiny Štajersko. Polícia prípad označuje za násilný zločin.
Susedia nič netušili
Novinári oslovili aj obyvateľov bytového domu. Dvaja susedia pre Kronen Zeitung uviedli, že o akejkoľvek dráme nemali ani tušenie a z bytu pred zásahom nepočuli nič podozrivé.
Identitu nezverejnili
Polícia zatiaľ neposkytla žiadne informácie o totožnosti ženy ani jej syna. Vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce vyšetrovanie zostávajú ďalšie detaily utajené.