Iránske ozbrojené sily sú v najvyššej pohotovosti, potvrdil vrchný veliteľ

TEHERÁN - Iránsky vrchný veliteľ Amír Hátamí v sobotu vyhlásil, že ozbrojené sily Teheránu sú v stave najvyššej pohotovosti. Krajina tak reaguje na vojenské kroky Washingtonu v Perzskom zálive a na hrozbu, že by Spojené štáty a Izrael na Irán zaútočili. Informuje o tom agentúra AFP.
Irán varuje pred chybami nepriateľa
„Ak nepriateľ urobí chybu, nesporne ohrozí svoju vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť regiónu a bezpečnosť sionistického režimu,“ uviedol Hátamí podľa tlačovej agentúry IRNA. Iránske ozbrojené sily sú „v plnej obrannej a vojenskej pohotovosti“, dodal.
Jadrové kapacity sú neohroziteľné
Vrchný veliteľ zároveň trval na tom, že jadrové kapacity Iránu nemožno zlikvidovať. „Jadrová veda a technológie Iránskej islamskej republiky nemôžu byť eliminované, aj v prípade, že sú vedci a synovia tohto národa zabíjaní,“ vyhlásil Hátamí.
Napätie medzi Washingtonom a Teheránom súvisí s rozsiahlymi celonárodnými protestami, ktoré sa v Iráne od konca minulého roka konali. Tamojšie orgány proti demonštrantom tvrdo zasiahli, čo kritizovali viaceré západné krajiny.
USA vysielajú lietadlovú loď na Blízky východ
Spojené štáty vyslali na Blízky východ námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln. Nasadenie tejto jednotky vyvolalo obavy z možnej konfrontácie s Iránom, ktorý varoval, že v prípade útoku odpovie údermi na americké základne, lode a spojencov, najmä Izrael.
Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že Irán sa podľa neho bude snažiť vyjednať dohodu o svojich jadrových a raketových programoch, aby sa vyhol americkej vojenskej akcii. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí tento týždeň potvrdil, že Irán je pripravený na dialóg, ale akékoľvek rokovania o obranných kapacitách krajiny odmietol.
Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v piatok oznámilo, že iránske Revolučné gardy (IRGC) uskutočnia „dvojdňové námorné cvičenie so živou paľbou“ v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčovým tranzitným uzlom pre globálne dodávky energie. Vo svojom vyhlásení CENTCOM varoval IRGC pred „akýmkoľvek nebezpečným a neprofesionálnym správaním v blízkosti amerických síl“. Spojené štáty v roku 2019 označili IRGC za teroristickú organizáciu a tento istý krok vo štvrtok prijala aj Európska únia. Rozhodnutie bloku Teherán kritizoval a prisľúbil odvetné opatrenia.