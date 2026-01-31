Sme vo vesmíre sami? Lovci mimozemšťanov majú v rukách novú zbraň, ktorá dokáže zachytiť aj tie najslabšie signály!

USA - Vedci zo známeho inštitútu SETI prišli s novou metódou, ktorá by mohla zásadne pomôcť pri hľadaní mimozemského života. Využívajú pritom zvláštne „blikanie“ pulzarov – extrémne hustých hviezdnych pozostatkov – aby dokázali odlíšiť skutočné signály z hlbokého vesmíru od rušenia zo Zeme.
Lov mimozemských civilizácií sa posúva na novú úroveň. Vedci zo SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) oznámili, že vyvinuli inovatívny spôsob, ako filtrovať obrovské množstvo kozmických signálov a identifikovať tie, ktoré by mohli pochádzať od inteligentných bytostí mimo našej planéty. Kľúčom k tejto metóde sú pulzary – rýchlo rotujúce zvyšky neutronových hviezd, ktoré vysielajú tisíce rádiových impulzov za sekundu s neuveriteľnou presnosťou. Práve ich pravidelné „tiknutie“ funguje ako extrémne presné kozmické hodiny, informuje Daily Star.
Oneskorenia v príchode signálov
Tím vedený vedkyňou Grayce Brownovou sa viac než desať mesiacov sústredil na pulzar PSR J0332+5434, ktorý sa nachádza viac ako 3 000 svetelných rokov od Zeme. Ide o jeden z najjasnejších pulzarov pozorovateľných teleskopom Allen Telescope Array v Kalifornii. Výskumníci si všimli, že plyn a nabité častice medzi hviezdami spôsobujú nepatrné oneskorenia v príchode signálov – na úrovni miliardtiny sekundy. Tento jav, označovaný ako „scintilácia“, pripomína blikanie hviezd na nočnej oblohe, ktoré spôsobuje zemská atmosféra.
Práve tieto drobné časové posuny sú pre vedcov nesmierne cenné. Ak sa totiž pri prijatom signáli takéto blikanie neobjaví, je veľká pravdepodobnosť, že ide len o rušenie pochádzajúce zo Zeme, nie o signál z inej hviezdnej sústavy. „Pulzary sú úžasné nástroje, vďaka ktorým sa môžeme dozvedieť viac o vesmíre aj o našom hviezdnom okolí,“ vysvetlila Brownová. Podľa nej nový prístup pomôže nielen výskumu pulzarov, ale aj ďalším oblastiam astronómie vrátane samotného hľadania mimozemského života.
Mrazivé varovanie z hlbín vesmíru: Vedci objavili zvyšky vyparenej planéty! O 5 miliárd rokov sme na rade my
Sme vo vesmíre sami?
Vedci analyzovali takmer 400 pozorovaní a sledovali, ako rádiové vlny prechádzajú oblakmi medzihviezdneho plynu. Ak sa tieto oneskorenia správne nezapočítajú, môžu prekryť veľmi slabé signály, ktoré by mohli pochádzať z iných civilizácií. Nový „blikací test“ tak predstavuje účinný filter, ktorý má pomôcť rozlíšiť, čo je len šum z našej planéty a čo by mohlo byť správou z hlbokého vesmíru. Pre lovcov mimozemšťanov ide o významný krok bližšie k odpovedi na jednu z najväčších otázok ľudstva: sme vo vesmíre sami?