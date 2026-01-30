Šokujúce slová známeho speváka: Budúceho roka sa NEDOŽIJE... Vážne zdravotné problémy

LOS ANGELES - Ray J (45) šokoval fanúšikov otvoreným priznaním o svojom zdravotnom stave. Po nedávnej hospitalizácii tvrdí, že prognózy lekárov sú vážne a budúcnosť vidí bez ilúzií.
Americký raper Ray J prekvapil fanúšikov mimoriadne úprimným vyjadrením o svojom zdravotnom stave. Po nedávnej hospitalizácii priznal, že prognózy lekárov sú veľmi vážne a budúcnosť vidí pochmúrne. Na sociálnych sieťach sa prihovoril priamo svojim priaznivcom a bez príkras vyhlásil: „2027 je pre mňa určite koniec.“ Hudobník otvorene priznáva, že za svoj stav môže z veľkej časti sám.
Roky nadmerného pitia alkoholu a divokého nočného života si vybrali krutú daň. Ray J už v minulosti uviedol, že jeho srdce momentálne funguje len na 25 percent svojej kapacity. Spomína, že kedysi dokázal počas jednej noci vypiť niekoľko fliaš alkoholu a cítil sa nezničiteľný. Dnes však tvrdí, že následky tohto životného štýlu ho dobehli a jeho srdce je podľa jeho slov doslova „čierne“.
V snahe zachrániť si život plánuje Ray J podniknúť aj riskantný krok. O približne dva týždne chce vycestovať na Haiti, kde sa pokúsi nájsť alternatívnu liečbu. Ide o krajinu, ktorú dlhodobo sužujú nepokoje a do ktorej americké úrady neodporúčajú cestovať. Podľa speváka je to však jeho posledná nádej. Na záver svojho odkazu nezabudol poďakovať rodine.
Verejne vyjadril vďaku rodičom a svojej sestre Brandy, o ktorej prezradil, že mu v tomto náročnom období pomáha aj finančne a platí za neho účty. Ray J bol začiatkom mesiaca hospitalizovaný v Las Vegas so silným zápalom pľúc a bolesťami srdca. Nejde pritom o jeho prvý vážny zdravotný kolaps – už pred štyrmi rokmi ho rovnaké ochorenie dočasne pripútalo na kyslíkovú podporu.