V Bratislave protestovali mladí Maďari žijúci na Slovensku: Demonštrovali proti Benešovým dektrétom

BRATISLAVA - Na Hlavnom námestí v Bratislave sa v piatok podvečer konal protest Postavme sa proti kolektívnej vine, ktorý organizuje platforma mladých Maďarov žijúcich na Slovensku Köz.ügy - Vec spoločná. Cieľom demonštrácie bolo vyjadriť nesúhlas s pokračujúcim uplatňovaním princípu kolektívnej viny, konfiškáciou majetku na základe Benešových dekrétov a s novelou Trestného zákona.
„Veľa sme už zažili, ale nemysleli sme si, že 80 rokov po druhej svetovej vojne a 20 rokov po vstupe do EÚ môže ešte stále dôjsť k pozbaveniu práv na základe kolektívnej viny Maďarov. Že sa môže stať, že aj v dnešnej dobe sa konfiškujú pozemky na základe Benešových dekrétov, ktorými sa prenasledovali Nemci a Maďari,“ odkázali organizátori.
Zásahy do vlastníctva
Iniciatíva reaguje na podľa nej alarmujúci trend, keď štátne orgány aj v súčasnosti siahajú k odoberaniu vlastníckych práv potomkom nemeckej a maďarskej menšiny s odvolaním sa na povojnovú legislatívu. Upozorňuje na legislatívne snahy zaviesť trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov za kritiku dekrétov, čo považuje za hrubý zásah do slobody prejavu a demokratických noriem.
Podľa novely Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra 2025, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia. Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov.
Postoj vlády
Vláda SR koncom roka 2025 schválila vyhlásenie o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku. Otázku povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku považuje za uzatvorenú.