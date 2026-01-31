Srdcervúci odkaz Kevina filmovej mame (†71) do neba: Myslel som si, že máme čas!

LOS ANGELES - Film Sám doma sa vysiela na televíznych obrazovkách každý rok. Je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc a hlavných predstaviteľov si obľúbili ľudia po celom svete. Preto je nečakaný odchod filmovej mamy Catherine O’Hara veľmi smutným a bolestivým pre mnohých. Nielen pre fanúšikov, ale i pre herca Macaulaya Culkina. Slávny Kevin jej poslal srdcervúci odkaz do neba.
Včera večer zasiahla fanúšikov filmov Sám doma zdrvujúca správa. Zomrela hlavná predstaviteľka Catherine O’Hara, ktorá stvárnila Kate McCallisterovú, milujúcu, no chaotickú mamu Kevina. Smutnú správu potvrdili zdroje blízke rodine portálu TMZ. Príčina jej náhleho skonu zatiaľ nebola uverejnená.
Jej smrť nebolí len milióny fanúšikov po celom svete, ale i jej filmového syna, Macaulaya Culkina. Na sieti Instagram zverejnil srdcervúci odkaz. „Mama. Myslel som si, že máme čas. Chcel som viac. Chcel som sedieť na stoličke vedľa teba. Počul som ťa. Ale mal som toho ešte toľko, čo som chcel povedať. Milujem ťa. Uvidíme sa neskôr," napísal.
Catherine svoju rolu vo filmoch Sám doma milovala a bola vďačná za to, že na týchto počinoch vyrastajú celé generácie. „Som rada, že som súčasťou niečoho, čo je pre niekoho vianočný rituál,” uviedla v minulosti. Herečka tiež priznala, že za ňou ľudia chodievali s bizarnou požiadavkou. „V priebehu rokov som stretla viacero Kevinov, ktorí za mnou prišli s tým, aby som zakričala ich meno,” priznala.
Macaulay a Katherine sa po dlhom období opäť stretli v roku 2023, keď slávnemu hercovi odkrývali hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. „Macaulay, gratulujem. Zaslúžiš si svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Ďakujem, že si do tejto radostnej udalosti zapojil aj mňa. Tvoju falošnú mamu, ktorá ťa nechala doma samého nie raz, ale dvakrát. Som na teba taká hrdá," poznamenala smerom k hercovi Catherine O´Hara pred tromi rokmi. Obaja sa potom spoločne s Culkinom neubránili slzám dojatia. Bolo vidieť, že sa mali naozaj radi.