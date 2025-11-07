Nominácie na Grammy sú ZNÁME: TOTO sú umelci, ktorí môžu získať najviac cien!

NEW YORK – Americký reper Kendrick Lamar a popová hviezda Lady Gaga patria k umelcom, ktorí môžu získať najviac ocenení v aktuálnom ročníku odovzdávania hudobných cien Grammy. Nominácie zverejnili v piatok, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.
Lamar počas kariéry získal už 22 cien Grammy. Je nominovaný v deviatich kategóriách vrátane nahrávky roka (Luther, spolu so speváčkou SZA), albumu roka (GNX), piesne roka (Luther), rapového albumu či rapovej piesne. Lady Gaga má sedem nominácií, okrem iného tiež za nahrávku a pieseň roka (Abracadabra) a album roka (Mayhem). Nasleduje trojica umelcov so šiestimi nomináciami – Bad Bunny, Sabrina Carpenterová a Leon Thomas.
O pieseň roka zabojujú aj americká raperka Doechii (Anxiety), Bruno Mars a Rose (APT), pieseň Golden z filmu KPop Demon Hunters, Sabrina Carpenterová (Manchild), Bad Bunny (DtMF) a Billie Eilish a Finneas (Wildflower). Cenu pre album roka môžu okrem Lady Gaga a Lamara získať Bad Bunny (Debí Tirar Más Fotos), Justin Bieber (Swag), Sabrina Carpenterová (Man’s Best Friend), hiphopové duo Clipse (Let God Sort Em Out), Leon Thomas (Mutt) a Typer, The Creator (Chromakopia).
V kategórii najlepší nový umelec dostali popri zástupcoch z USA nominácie aj dve britské hviezdy – Lola Youngová a Olivia Deanová. Nominované mohli byť len hudobné nahrávky, ktoré komerčne vydali v Spojených štátoch od 31. augusta 2024 do 30. augusta 2025. Preto v tomto ročníku nápadne chýba Taylor Swiftová, ktorej album The Life of a Showgirl vyšiel až v októbri, vysvetľuje AFP. Odovzdávanie 68. ročníka cien Grammy sa bude konať v Los Angeles v nedeľu 1. februára 2026 v multifunkčnej aréne Crypto.com Arena, predtým známej ako Staples Center.
O víťazoch v celkovo 96 kategóriách rozhodne takmer 15.000 hlasujúcich členov organizácie The Recording Academy. Ceny Grammy majú podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske a udeľujú sa od roku 1959 za výnimočné úspechy v hudobnom priemysle. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov.