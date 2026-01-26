Totálne fiasko! Prvý film Harry a Meghan neprilákal divákov: Takto ospravedlňovala prázdne stoličky

UTAH - Harry a Meghan sa po prvýkrát predstavili na Sundance Film Festivale. Ich účasť bola milá, módna a ako inak, kontroverzná! Prišli predstaviť prvý z filmov, ktoré produkujú cez svoju spoločnosť Archewell Productions. Film Cookie Queens sa zaoberá v Amerike notoricky známym príbehom podomového predaja sušienok.
Prince Harry a Meghan Markle majú konečne svoju prvú veľkú premiéru na prestížnom Sundance Film Festivale 2026 v Utahu za sebou – a samozrejme, celý svet je na nohách, pretože keď sa Sussexovci objavia na červenom koberci, nikto neostane ľahostajný.
Harry a Meghan dorazili do zasneženého Park City v sobotu, 24. januára, aby podporili svetovú premiéru dokumentu Cookie Queens – filmu, ktorý sleduje štyri dievčatá zdieľajúce napínavý svet predaja sušienok v organizácii Girl Scouts. Film je o ambícii, priateľstve i dospievaní… a samozrejme ide o projekt, na ktorom pár pracoval v pozícii výkonných producentov cez svoju Archewell Productions.
Meghan sa film osobne dotýka. Ako bývalá členka Girl Scouts spomenula, že jej obľúbené sušienky Thin Mints boli pri predaji vždy hitom a že tento film je podľa nej viac než len "cukríková story".
Napriek veľkému očakávaniu však premiéra filmu Cookie Queens nebola úplne vypredaná – pri projekcii v Eccles Theatre bolo ešte dosť voľných miest, čo bulvár okamžite prekrútil na "Sussexovci nezvládli prilákať publikum". Meghan sa ale so svojim šarmom chopila mikrofónu, poďakovala návštevníkom a s úsmevom pripustila, že návšteva festivalu môže byť pre návštevníkov „náročná po víkendových večierkoch“ – čo zaujalo niektorých komentátorov ešte viac než samotný film.
