Boráros po SMRTI Jákliovej (†31) takto zamestnáva dcérku: Mama ťa vidí!

BRATISLAVA - Nečakaná tragédia, ktorá si vyžiadala život Moniky Jákliovej (†31), otriasla nielen jej rodinou, ale aj verejnosťou. Po dopravnej nehode ostala po mladej žene trojročná dcérka Zora. Jej otec Gábor Boráros sa v najťažších chvíľach snaží dcére nahradiť stratu a byť jej oporou. Takto ju zamestnáva.
Od tragickej smrti Moniky Jákliovej uplynulo päť dní. Expartnerka MMA zápasníka Gábora Borárosa zahynula pri vážnej dopravnej nehode na ceste medzi obcami Veľký Meder a Dolný Štál. Za doteraz neobjasnených okolností zišlo jej luxusné vozidlo z cesty a narazilo do stromov. Po náraze vozidlo zachvátil požiar.
Na miesto okamžite dorazili záchranné zložky, ktoré Monike poskytli prvú pomoc, no napriek veľkej snahe lekárov v nemocnici svojim zraneniam podľahla. Ostala po nej 3-ročná dcérka Zora, ktorú má so spomínaným MMA zápasníkom. Gábor sa o túto mimoriadne bolestivú udalosť od prvých chvíľ zaujíma a prostredníctvom sociálnych sietí sa k nej pravidelne vyjadruje.
Napriek špine, ktorá sa naňho v posledných dňoch zniesla, sa nestiahol do úzadia. Naopak, všetku svoju pozornosť a energiu venuje dcérke, ktorá prišla o mamu v takom útlom veku. Na Instagrame zverejnil zábery zo spoločného času, ktoré hovoria viac než slová – spolu so Zorou navštívili detské centrum, kde sa ju snažil zabaviť. „Mama ťa vidí, moja dcérka," napísal srdcervúci odkaz. Slová, ktoré dojímajú, pripomenuli krutú realitu celej situácie.
Pre každého rodiča je už len predstava podobnej straty srdcervúca. Žiadne dieťa by nemalo vyrastať bez jedného z rodičov – a už vôbec nie bez mamy. Táto tragédia zanechala prázdno, ktoré sa slovami zaplniť nedá. Ostáva len nádej, že láska a starostlivosť blízkych pomôžu malej Zore zvládnuť životnú skúšku, ktorú by nemusel zažiť nikto, nieto ešte dieťa.