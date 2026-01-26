Kyberútok na ministerstvo hospodárstva! Už sa vie, čo celú kauzu odštartovalo: Dvaja úradníci klikli na...

BRATISLAVA – Kybernetický útok na ministerstvo hospodárstva z konca minulého roka má vážnejšie následky, než sa pôvodne pripúšťalo. Ministerstvo hospodárstva SR stále nefunguje v plnom režime a zamestnanci narážajú na chýbajúcu techniku aj obmedzený prístup k systémom.
Kybernetický útok, ktorému čelilo ministerstvo hospodárstva ešte koncom minulého roka, sa podľa aktuálnych informácií ukazuje ako vážny bezpečnostný incident. Napriek počiatočným vyjadreniam, že situácia je pod kontrolou, systémy rezortu dodnes nefungujú v štandardnom režime. Upozornila na to televízia Markíza.
Podľa informácií z prostredia ministerstva sa nepodarilo obnoviť plnú prevádzku ani po takmer ôsmich týždňoch od útoku. Ministerka hospodárstva Denisa Saková priznala, že obnova systémov je komplikovanejšia, než sa pôvodne očakávalo. Problémy sa dotýkajú aj bežného chodu úradu.
„Aj ja som si myslela, že to bude rýchlejšie. Žiaľ, vyžiadalo si to viaceré technické veci, ktoré sme nepredpokladali, že budeme musieť realizovať,“ uviedla. Dodala, že nie všetci zamestnanci majú v súčasnosti k dispozícii pracovné počítače.
Pôvodca problému: Ľudský faktor
Podľa slov Sakovej sa mal malvér dostať do systému po chybe zamestnancov. Ministerka tvrdí, že dvaja pracovníci mali kliknúť na nevyžiadanú poštu, čím útočníkom otvorili cestu do informačných systémov rezortu.
Otázny zostáva aj pôvod útoku. Ministerka zatiaľ nepotvrdila informácie o tom, že by za incidentom stáli útočníci z Ruska. „To neviem momentálne potvrdiť. Mali sme bezpečnostnú radu a sú nejaké indície. Vyšetrovanie ešte nie je úplne na konci, takže nebudem zatiaľ potvrdzovať nič,“ reagovala.
Ministerstvo hospodárstva o útoku informovalo začiatkom decembra. Vtedy uvádzalo, že pokus o prienik bol odhalený včas a že pri incidente nedošlo k šifrovaniu údajov. Rezort zároveň ubezpečoval, že prijal technické a organizačné opatrenia v spolupráci s NBÚ a vládnou jednotkou CSIRT.