Vakcíny proti covidu-19 sú biologické zbrane: Kotlár zožal v českej snemovni potlesk! Totalita, pridalo sa aj SPD

PRAHA – V metropole českej republiky sa počas dnešného dňa uskutočnil seminár, na ktorom bol prítomný aj slovenský splnomocnenec Peter Kotlár. Podobne ako na Slovensku, aj v ČR sa na jeho stranu postavili niektorí politici. Nechýbali ani kontroverzné vyjadrenia, ktoré však doteraz nepodporil žiadnymi dôkazmi.
Peter Kotlár, splnomocnenec vlády SR premiéra Roberta Fica (SMER-SD) je na Slovensku vyšetrovaný za šírenie poplašnej správy. Kotlár sa mal verejne viackrát vyjadriť negatívne o vakcínach proti covidu. Minulý rok v marci tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 môžu pri zaočkovaných ľudí vyvolať rakovinu a dokonca meniť ľudskú DNA. Následne ich prirovnal ku geneticky modifikovanej kukurici.
Vládny splnomocnenec vyslovil zákaz aplikovania týchto vakcín a opieral sa o tvrdenie českej biologičky Soni Pekovej. Jej pôsobnosť a kvalifikáciu viaceré slovenské média spochybnili.
Počas dnešného seminára (pondelok 23. januára) Kotlár vyhlásil, že vakcíny proti covidu-19 sú "biologické zbrane, ktoré ovládajú nadnárodné korporácie".
"Každý tretí očkovaný v roku 2022 zomrel na covid. Od roku 2023 to bol už každý druhý očkovaný (37:01)."
Peter Kotlár sa už v minulosti vyjadril, že vakcíny mRNA obsahujú zvýšené množstvo DNA a predstavujú zdravotné riziko. Jeho názory vtedy nekritizovali už len politici, ale aj Slovenská akadémia vied (SAV).
Podpora od SPD
Poslanec SPD Jindřich Rajchl sa priklonil na stranu Kotlára a vyhlásil, že "prišli všetci, ktorí sa nesklonili pred covidovou totalitou". Okrem toho odsúdil vtedajších českých ministrov zdravotníctva z hnutia ANO (Peter Arenberger, Ján Blatný) za šírenie dezinformácií o vakcínach proti covidu. "Už nikdy nesmieme nikomu vnucovať aplikáciu látok do jeho tela. Zdravie a život je výsostné právo akejkoľvek osoby…Mali by sme amnestovať všetky zločiny, za ktoré bolo mnoho ľudí kvôli covidu obvinených," vyhlásil Rajchl.
Peková sa počas príhovoru vyjadrila, že posledných 5 rokov je vystavená politickému tlaku, ktorý sa jej darí ustáť, pretože má podľa svojich slov dostatok odborných znalostí a skúseností. "Nemám strach. Vďaka minulosti vieme, že už nemôžeme znovu zavádzať rovnaké opatrenia ako predtým," doplnila. Peková čelí priestupkovému konaniu za vypracovanie znaleckého posudku práve pre Petra Kotlára, že očkovanie proti covidu (mRNA vakcínami) je škodlivé.