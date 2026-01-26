Česká vláda schválila návrh štátneho rozpočtu s deficitom 310 miliárd Kč

PRAHA - Česká vláda v pondelok schválila návrh štátneho rozpočtu s deficitom 310 miliárd českých korún (12,78 miliardy eur). Členovia českej snemovne vlani odmietli návrh bývalej koalície s deficitom 286 miliárd Kč, keďže podľa novej parlamentnej väčšiny v ňom chýbali výdavky za zhruba 96 miliárd Kč. Informuje o tom český portál novinky.cz.
„Pridávame 26 miliárd na dopravnú infraštruktúru alebo 17 miliárd na mandatórne výdavky,“ oznámila na sieti X česká ministerka financií Alena Schillerová. V snemovni problémy so schvaľovaním rozpočtu vzhľadom na pohodlnú väčšinu vládnych poslancov Schillerová neočakáva. „Verím, že podľa nového rozpočtu začneme hospodáriť pred koncom marca,“ povedala minulý týždeň pre novinky.cz. Česko od začiatku januára funguje v rozpočtovom provizóriu, ktoré obmedzuje investície, dotácie a ďalšie nemandatórne výdavky. O návrhu rozpočtu majú poslanci začať rokovať 4. februára, schvaľovať by ho mali 11. marca.
Vlani dosiahol deficit českého štátneho rozpočtu 290,7 miliardy Kč. Podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti je pre tento rok maximálny povolený deficit zhruba 237 miliárd Kč. Vláda Andreja Babiša však chce pravidlá upraviť podľa nových európskych, ktoré odrážajú podstatne väčšie zadlženie veľkých európskych ekonomík, ako sú Francúzsko či Taliansko. Verejný dlh Česka bol v závere tretieho kvartálu minulého roka na úrovni 43,1 % hrubého domáceho produktu (HDP).
V súvislosti s tým, že Babišova vláda zvýšila plánovaný nominálny schodok tohtoročného rozpočtu, hlavný analytik českej Trinity Bank Lukáš Kovanda poznamenal, že nová vláda zlepšila odhad rastu ekonomiky. Podľa jej januárovej prognózy by sa mala reálne posilniť o 2,4 %. Predošlá vláda rátala s rastom hospodárstva o 2,2 %. Deficit verejných financií ČR by tak pri rozpočtovom schodku 310 miliárd Kč podľa Kovandu mal byť približne 2,2 % HDP. „Pri takejto úrovni deficitu nemožno predpokladať zhoršenie ratingu ani ratingového výhľadu Českej republiky,“ dodal.