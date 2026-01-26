Na slovenskom trhu končí obľúbený liek na bolesť hrdla! Od tohto dátumu končia dodávky

BRATISLAVA – Obľúbený liečivý prípravok, po ktorom mnohí Slováci siahajú pri bolestiach hrdla, na našom trhu končí. Od apríla sa končia jeho dodávky na náš trh.
Oznam o skončení dodávok lieku Tantum Verde Eucalyptus 20x3 mg je zverejnený na stránke adc.sk medzi oznamami Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Dodávky končia od 1. apríla 2026. „Dňa 23. 1. 2026 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 4. 2026," uvádzajú.
Liek je v lekárňach dostupný bez lekárskeho predpisu. Dodáva ho spoločnosť Angelini Pharma. Dôvody ukončenia dodávok ŠÚKL neuvádza.
Tantum Verde Eucalyptus 20x3 mg slúži na zmiernenie bolesti, zápalu a opuchov v ústnej dutine a hrdle. Obsahujú liečivo benzydamín, ktorý pôsobí protizápalovo a dezinfekčne.