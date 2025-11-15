Šokujúce odhalenia z kráľovského dvora: Medzi Kate a Harrym bola brutálna chémia!

LONDÝN - V súvislosti s napätými rodinným vzťahmi, ktoré panujú v britskej monarchii sa toho už povedalo a napísalo veľa. Portál RadarOnline aktuálne prišiel s ďalšími šokujúcimi tvrdeniami. Princ Harry a jeho švagriná Kate si boli vraj blízki až príliš...
Tieto špekulácie sa objavili po zverejnení knihy s názvom The Royal Butler, ktorej autorom je Grant Harrold - bývalý komorník kráľa Karola III. Ten sa vo svojich pamätiach vrátíl k momentu, keď sa William a Kate v roku 2007 na istý čas rozišli. „Harry a Kate spolu vychádzali tak dobre, že mi napadlo, či z nich nakoniec nebude pár. Boli si najlepšími priateľmi. Veľa sa spolu smiali, srandovali, dokončovali si vzájomne vety,” citoval portál RadarOnline.com.
V reakcii na to sa ozvali aj niektorí jedinci, ktorí do útrob kráľovskej rodiny vidia o čosi viac ako verejnosť. Harry podľa nich mal tú prirodzenú ľahkosť, ktorá Williamovi chýbala. „On sa nebal nevery, ale žiarlil, že bude zatienený,” uviedol zdroj z paláca, kde sa o blízkom spojení Harryho a Kate nehovorilo.
Keď do života kráľovskej rodiny vstúpila Meghan, vzťahy medzi nimi sa začali akosi meniť. Odlúčenie od rodiny vraj Harryho najviac mrzelo práve kvôli Kate, s ktorou si boli veľmi blízki. „Práve to bola pre neho tá najväčšia rana,” uviedol k tomu zdroj.