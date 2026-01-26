Pondelok26. január 2026, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Izraelská armáda ohlásila nález tela posledného rukojemníka v Pásme Gazy

Izraelská armáda našla pozostatky posledného rukojemníka v Pásme Gazy.
Izraelská armáda našla pozostatky posledného rukojemníka v Pásme Gazy. (Zdroj: X/HamasAtrocities)
ČTK

GAZA - Izraelská armáda dnes ohlásila nález tela posledného rukojemníka v Pásme Gazy. Podľa armády telo policajta Rana Gviliho bolo nájdené pri pátraní na cintoríne vo východnej časti mesta Gaza, napísal spravodajský server The Times of Israel (ToI). Ozbrojené krídlo teroristickej skupiny Hamas podľa stanice Al-Džazíra uviedlo, že k nálezu prispelo tým, že sprostredkovateľom oznámilo podrobnosti ohľadom toho, kde by pozostatky mohli byť. Dvadsaťštyriročný Gvili bol zabitý pri útoku Hamasu na Izrael 7. októbra 2023, keď bránil kibuc Alumin. Jeho telo ozbrojenci následne odvliekli do Pásma Gazy.

Gviliho telo bude vrátené do Izraela

Gviliho pozostatky budú podľa armádneho vyhlásenia teraz vrátené do Izraela, kde bude pochovaný. Agentúra Reuters zároveň pripomína, že Izrael prisľúbil otvorenie prechodu Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom, keď bude Gviliho telo vrátené. Podľa ToI je to vôbec prvýkrát od roku 2014, čo v Pásme Gazy nie je žiadny izraelský rukojemník.

Navrátenie Gviliho tela izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil za mimoriadne pre Izrael. "Sľúbili sme to, sľúbili sme, že všetkých dostaneme späť a podarilo sa to," uviedol. Policajta označil za hrdinu. "Bol tam ako prvý a vrátil sa ako posledný," uviedol Netanjahu. Izraelský minister obrany Jisrael Kac objavenie Gviliho tela označil za bolestnú bodku. "Je to okamih, ktorý podčiarkuje záväzok Štátu Izrael voči jeho vojakom a občanom: Priviesť každého jednotlivca domov, ako sme sľúbili rodinám aj izraelskej verejnosti," uviedol Kac vo vyhlásení a kondoloval policajtovej rodine.

Dohoda o prímerí sprostredkovaná USA

Hamas a Izrael za sprostredkovanie USA vlani v októbri uzavreli dohodu o prímerí, ktorú americký prezident Donald Trump označil za prvý krok k trvalému mieru.

Vojna v Pásme Gazy a obete civilistov

Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023 po tom, čo ozbrojenci hnutia Hamas a jeho spojencov pri útoku na juhu Izraela pozabíjali na 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 251 osôb uniesli. Izrael potom začal rozsiahlu vojenskú operáciu, pri ktorej jeho armáda podľa aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze zabila viac ako 71.000 Palestínčanov. Tieto údaje, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, ale podľa zahraničných mimovládnych organizácií vyše 80 percent obetí boli civilisti. Od začiatku prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti vlani 10. októbra, bolo pri izraelských útokoch podľa palestínskeho ministerstva zabitých 480 Palestínčanov.

Od 27. októbra 2023, keď izraelská armáda začala v Pásme Gazy pozemnú operáciu, tam v boji zahynulo 471 vojakov, uvádza web izraelského ministerstva zahraničia. Od začiatku prímeria zahynuli v Pásme Gazy štyria izraelskí vojaci, uviedol Reuters.

