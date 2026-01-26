Útočníčka z vlakovej stanice v Hamburgu má psychiatrickú diagnózu

BERLÍN - Štyridsaťročná žena, ktorá vlani v máji na hlavnej vlakovej stanici v nemeckom Hamburgu pobodala 18 ľudí, nie je za svoj útok trestne zodpovedná a bude natrvalo umiestnená do psychiatrického zariadenia. V pondelok o tom rozhodol regionálny súd v Hamburgu, informuje o tom agentúra DPA.
Žena podľa súdneho rozhodnutia zaútočila 23. mája 2025 na cestujúcich na jednom z nástupíšť železničnej stanice a štyroch vážne zranila. Bola obvinená z pokusu o vraždu, z dôvodu duševnej choroby však súd v Hamburgu rozhodol, že nie je trestne zodpovedná. Podľa rozsudku má paranoidnú schizofréniu sprevádzanú skresleným vnímaním reality a počuje hlasy. Vzhľadom na chorobu predstavuje žena hrozbu pre verejnosť, a preto bude natrvalo umiestnená v psychiatrickej nemocnici.