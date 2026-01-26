Danko vynadal novinárovi, potom prišlo ospravedlnenie: VIDEO Pomohol si slovami známeho rapera

BRATISLAVA – Koalícia ide meniť rokovací poriadok. Poslancov, ktorí by na rokovanie prišli pod vplyvom alkoholu, v ňom však rieši len veľmi okrajovo. Keď na to prišla reč na tlačovej konferencii, predseda SNS Andrej Danko najskôr vynadal novinárovi, neskôr sa za svoje vyjadrenia ospravedlnil a použil pri tom slová známeho rapera.
Napriek tomu, že nový rokovací poriadok rieši také veci, ako je prísnejší dress code pre poslancov, k otázke alkoholu sa stavia vlažne. Zo zmien, o ktorých dnes informovali predstavitelia koaličných strán totiž vyplývam, že opitého poslanca bude môcť riešiť predsedajúci, ktorý bude v tej chvíli schôdzu viesť.
Ak predsedajúci uzná, že poslanec narúša priebeh schôdze, môže ho vyzvať na zachovanie poriadku. Ak to nepomôže, môže následne pristúpiť k jeho vykázaniu. Vykázanie poslanca bude spojené so stratou jedného mesačného platu vrátane paušálnych náhrad.
Nakoľko v minulosti sme boli svedkami toho, že sa poslanci navzájom obviňovali z toho, že počas schôdze sú pod vplyvom alkoholu, jeden z novinárov, redaktor TV Markíza Viktor Serebryakov sa spýtal, čo sa stane v prípade, že bude pod vplyvom alkoholu napríklad Andrej Danko. Andrej Danko je jedným z podpredsedov Národnej rady SR a pravidelne sa podieľa na vedení schôdze. Opozícia v minulosti viackrát šéfa SNS obviňovala, že bol v pléne opitý, naposledy počas decembrovej schôdze, keď došlo k fyzickej potýčke medzi poslancami. Danko vtedy poprel, že by bol pod vplyvom alkoholu.
„Serebryakov vy ste normálne regulárny magor,“ reagoval Danko na dnešnú novinársku otázku. Po tom, ako ho jedna z prítomných novinárok upozornila, však rétoriku zmenil a ospravedlnil sa. „Chcem povedať, že sa vám pán novinár ospravedlňujem. Nemal som to slovo použiť,“ povedal Danko, podľa ktorého je však to, čo niekedy stvárajú média, neúnosné. „Asi sa budem držať toho čo hovorí Separ - nemám chuť každému zlomiť nos a budem slušný. Dobre?,“ dodal Danko a ustúpil bez ďalších rečí od mikrofónu.