Najdôležitejšia diaľnica na severe D3: Fico s Rážom odštartovali výstavbu: Zverejnili DÁTUM, kedy má byť hotová

ŽILINA - Poklepaním základného kameňa sa v pondelok symbolicky začala výstavba najdlhšieho z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3 na Kysuciach. Na slávnostnom okamihu sa spoločne s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD) zúčastnil aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Úsek medzi žilinskou mestskou časťou Brodno a Kysuckým Novým Mestom má celkovú dĺžku 11,2 kilometra, pričom práce by podľa podpísanej zmluvy mali trvať 1307 dní.
Podľa Fica má žilinský región v duchu stredoeurópskej dopravy veľmi dôležitú úlohu. „Asi netreba vysvetľovať, aké dôležité je prepojenie zo severu smerom dole na juh. Takéto prepojenie je životne dôležité nielen pre ľudí, ktorí žijú v tomto regióne, ale je životne dôležité pre celé Slovensko a pre celú Európu,“ zdôraznil Fico.
Výstavbu D3 získalo združenie firiem
Vo verejnom obstarávaní na výstavbu diaľničného úseku D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto predložilo najvýhodnejšiu ponuku združenie troch stavebných spoločností s vedúcim členom Váhostav. Spolu s firmami Metrostav DS a Duna Aszfalt sa zaviazali postaviť dielo za 398.728.968,25 eura bez dane z pridanej hodnoty. Rovnaké združenie troch firiem stavia aj najkratší úsek D3 medzi Oščadnicou a Čadcou, ktorého výstavba sa rozbehla v závere minulého roka.
„Je to najdlhší úsek D3, ale aj najdrahší. Zároveň nám v rámci verejného obstarávania priniesol aj najväčšiu úsporu. V tomto prípade sa bavíme o cene takmer 400 miliónov eur, ale oproti tej pôvodnej predpokladanej hodnote sme išli až o 110 miliónov eur smerom dole,“ poznamenal Ráž.
Úsek Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto je jedným z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3, zvyšnými sú úseky Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil a Kysucké Nové Mesto - Oščadnica. Po dokončení jednotlivých úsekov sa diaľničná sieť na Kysuciach rozšíri o 26 kilometrov. Dokončenie D3 je financované z 85 percent z eurofondov a zvyšok zo štátneho rozpočtu. Celková hodnota troch kontraktov mierne presahuje 890 miliónov eur.