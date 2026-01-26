Otec a syn Labudovci hrajú v Trenčíne

TRENČÍN: Mladý Richard Labuda, ako právnik Erik, chce v najnovšej slovenskej komédii Ach, tí susedia! vypiecť s dôchodcami, pričom jedného z nich hrá práve jeho otec. Skvelý Marián Labuda! Susedov si nevyberáme, ale divadlo, ktoré vás zaručene vytrhne z každodennosti a poriadne rozosmeje, áno!
Ako to dopadne, keď sa k dvom dôchodcom, v podaní Dušana Cinkotu a Mariána Labudu, nasťahuje nová mladá krv? Mladú maliarku im zahrá Mária Schummerová a dravého podnikateľa skvelý Richard Labuda! Prekvapivé a skutočne humorné situácie vás čakajú v najnovšej komédii: ACH, TÍ SUSEDIA! divadla Máme v oku. V Trenčíne v kultúrno-kreatívnom centre Hviezda hráme 09.februára 2026 o 19:00!
Bláznivé susedské doťahovania, prekáračky, ale aj rodinné tajomstvá, intrigy a naschvály, to sú témy novej slovenskej komédie Igora Jankoviča. Na javisku sa stretávajú dve generácie a my diváci postupne zisťujeme, že každý má svoje- nielen tajomstvá ale aj problémy. Spomienkam sa vysmieva developer, ktorý ,,prekvapivo“ chce zarobiť na dôchodcoch a poriadne s nimi vypiecť, avšak celé to môže dopadnúť úplne inak.
Ohromný divadelný panelák vytvoril Ateliér Scénografie, pod vedením Michala Lošonského. A vďaka šikovným scénografom v našej komédii môžete zažiť „balkónové scény“ plné emócií a laškovania. Režisér Vojtech Koleják k tomu namiešal aj štipku strachu a výbuchy smiechu! Ste zvedaví, čo sa ukrýva za oknami paneláku?! Tak prijmite naše pozvanie a príďte na predstavenie vo hviezdnom obsadení: Dušan Cinkota, Marián Labuda, Richard Labuda a krásna Mária Schummerová, ktorú už poznáte zo seriálu Nemocnica!
Bláznivá komédia o susedoch, ktorí nikam neodchádzajú a podvodníkoch s veľkými plánmi, ktorú skrátka musíte vidieť! Po Trenčíne hráme aj v Bardejove, Poprade, Žarnovici či bratislavskej Dúbravke. Všetky info nájdete na webovej stránke divadla- mamevoku.sk!
