STRACH česko-slovenskej krásky: Tvár malej dcérky napadla baktéria... Mokvajúce pľuzgiere!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Profimedia)
PRAHA - Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová, ktorá má po otcovi slovenské korene, prežívala v uplynulých dňoch mimoriadne náročné chvíle. Jej dcérka totiž bojovala s nepríjemnými zdravotnými problémami. Tvár jej napadla baktéria... Mala ju posiatu mokvajúcimi pľuzgiermi!

Nikol Švantnerová sa v roku 2015 stala najkrajšou ženou Česka. Aktuálne sa modelingu venuje už iba okrajovo, jej život sa totiž točí okolo takmer 3-ročnej dcérky Mie. No a tá ju aktuálne poriadne vystrašila. Jej malé telíčko totiž zápasilo s agresívnou baktériou, ktorá jej napadla tvár. Na líci sa jej objavili mokvajúce pľuzgiere, ktoré sa pomaly rozširovali, až jej zasiahli aj oko. 

Zobraziť galériu (16)
 (Zdroj: Instagram NŠ)

Mamička tak neskrývala svoj strach. O náročné chvíle sa podelila na sociálnej sieti Instagram. Začalo to v piatok kašlom a nádchou, kedy to vyzeralo ako viróza, ktorá sa šírila v škôlke. Potom zrazu prišli aj vyšoké horúčky, ktoré sa často vracali. V pondelok, som si všimla ráno škvrnky na tvári, ktorá bola najprv len červená a suchá, no každú hodinu sa mi viac a viac nezdala a večer už sa zrazu na tvári vytvoril malý pľuzgier,“ opísala začiatky problému Nikol. 

„Tak sme okamžite navštívili doktorku s tým, že je to Impetigo. Dostali sme mastičku a dúfala som, že sme to podchytili. Lenže sa to vôbec nelepšilo a ďalšie ráno to bolo ešte horšie. Vo štvrtok mi to nedalo, išla som znova za pani doktorkou a ta nás poslala radšej do nemocnice na kožné, kde sa vzali vzorky a predpísali nám antibiotiká,“ pokračovala Švantnerová. 

Zobraziť galériu (16)
 (Zdroj: Instagram NŠ)

Žiadna zmena však nenastala, problém naďalej sprevádzali horúčky a pľuzgier na tvári sa stále zhoršoval. „Nakoniec sa v nedeľu ráno zobudila, dostalo sa jej to až do očka a to sme išli radšej znova do nemocnice,“ uviedla sa tým, že tam už mali výsledky zo vzoriek, ktoré ukázali, že nejde len o bakteriálny problém, ako pri tejto diagnóze býva, ale bohužiaľ aj vírusový. Práve preto antiobiotiká nemohli zabrať. Dievčatko tak dostalo ďalšie lieky a muselo navštíviť ďalších lekárov. 

„Museli sme ísť aj na očné, pretože kvôli tomu mala začínajúci zápal spojiviek, ďalšie kvapky, gély a už sme dúfali konečne v nejaký progres a pre Miu úľavu. Chcelo to asi 24 hodín a bolo to vidieť, z pľuzgierov sa pomaly začali robiť chrastičky, v pondelok sme ešte boli znova na kontrole na kožnom,“ pokračovala Nikol s tým, že chrastičky postupne opadali a zostali len červené fliačiky. 

Zobraziť galériu (16)
 (Zdroj: Instagram NŠ)

„Ja som sa s tým nikdy nestretla, ani v mojom okolí, bolo to pre mňa nové. Najhoršie bolo, že skrátka to bolo každý deň horšie a nič nezaberalo a vy vidíte, ak osa vám malá trápi a vy nemôžete nič. A samozrejme, nebolo to nič pekné, a to vás potom veľmi trápi, keď na t ostále pozeráte a bolí vás to vlastne za ňu. Naštastie ona fakt bola veľmi statočná,“ dodala a priznala absolútnu bezmocnosť. A upozornila tiež, že ide o veľmi infekčnú diagnózu, preto každý deň menila posteľnú bielizeň, uterák a všetko dezinfikovala. 

Čo je to Impetigo? 

Je to veľmi nákazlivá bateriálna infekcia kože, ktorá sa najčastejšie vyskytuje u detí, ale môže postihnúť aj dospelých. Najčastejšie ho spôsobujú baktérie Staphylococcus aureus a Streptococcus pyogenes a do kože preniknú cez drobné poranenia, škrabance či štípance od hmyzu. 

Typické príznaky: 

  • malé červené škvrny
  • pľuzgieriky, ktoré prasknú
  • žlto-medové chrasty
  • najčastejšie okolo nosa a úst
