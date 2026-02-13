Vraždu v Michigane vyriešil NEČAKANÝ svedok: Zopakoval POSLEDNÉ slová obete a usvedčil BEŠTIÁLNU vrahyňu!

MICHIGAN - Prípad z amerického Michiganu šokoval verejnosť aj vyšetrovateľov. To, čo sa najprv javilo ako vražda a následná samovražda, sa postupne zmenilo na jeden z najbizarnejších súdnych procesov – kľúčovú rolu v ňom zohral africký sivý papagáj.
Keď polícia v roku 2015 dorazila do domu manželov Martina a Glenny Duramovcov v americkom štáte Michigan, všetko nasvedčovalo tragickej rodinnej dráme. Martin Duram ležal mŕtvy s piatimi strelnými ranami, jeho manželka Glenna bola nájdená neďaleko so strelným poranením hlavy, no prežila. Obe zranenia pochádzali z tej istej zbrane. Glenna polícii tvrdila, že si na nič nepamätá a nevie, kto stlačil spúšť. Prípad sa tak spočiatku javil ako vražda nasledovaná pokusom o samovraždu. Vyšetrovatelia však čoskoro spozorneli – v dome sa totiž nachádzal nečakaný „svedok“.
Zrazu vykríkol desivú vetu
Ako informuje The Mirror, africký sivý papagáj menom Bud krátko po streľbe začal opakovane kričať desivú vetu: „Nestrieľaj… do r**i nestrieľaj.“ Podľa príbuzných znela presne hlasom Martina Durama. Papagájove výkriky vyvolali vážne podozrenie, že mohol byť priamym svedkom hádky a posledných okamihov obete. Papagája si neskôr osvojila Martinova bývalá manželka Christina Kellerová, ktorá uviedla, že Bud opakoval tú istú vetu neustále, v rovnakom tóne, zreteľne a s veľkým rozrušením. Rovnako znepokojení boli aj Martinovi rodičia. Jeho matka vtedy vyhlásila, že papagáj si pamätá všetko, čo doma počul.
Polícia objavila viacero listov na rozlúčku
Hoci prokurátori spočiatku zvažovali, či by mohli papagájove „svedectvo“ použiť na súde, napokon od tejto myšlienky upustili. Úrady dospeli k záveru, že zviera nemôže byť považované za spoľahlivého svedka v trestnom konaní. Vyšetrovanie však postupne prinieslo ďalšie závažné zistenia. Polícia objavila viacero listov na rozlúčku, ktoré Glenna písala príbuzným, a zároveň odhalila, že manželia sa topili v dlhoch a čelili vážnym finančným problémom, najmä v súvislosti s hazardom.
Teória, že Glenna Duramová zastrelila svojho manžela a následne sa pokúsila vziať si život, sa začala upevňovať. Pred súdom zaznelo, že Martin bol zasiahnutý až päťkrát, zatiaľ čo Glenna útok prežila. Svedkovia opísali, že počas pojednávania sedela bez emócií, aj keď sa preberali detaily smrti jej manžela. Porota mala jasno rýchlo. Už po jednom dni rokovania padol jednomyseľný verdikt. Glenna Duramová bola uznaná vinnou z vraždy prvého stupňa a odsúdená na doživotné väzenie.