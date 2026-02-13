Ódy na Studenkovú: Najprv jej chválili štíhlu postavu a potom to prišlo... TOTO jej závidí Kerekes!

BRATISLAVA - Kam príde, tam žiari! Zdena Studenková (71) bola opäť hviezdou večera a prítomní na nej mohli oči nechať. Najskôr padali slová o jej dokonalej postave, no to, čo zaznelo neskôr z úst jej kolegyne, vyrazilo dych aj samotnej dive!
Herečka je okrem svojho nesporného talentu známa aj tým, že je vychýrenou kuchárkou. A hoci by si mnohí mysleli, že si prísne stráži jedálniček, opak je pravdou – jedlo si rozhodne neodrieka. „Zdenka, ty si vždy bola štíhla, si štíhla a určite budeš štíhla. Ale ty si skvelá kuchárka a pekárka. Ty varíš iba zdravé jedlá alebo ako to je?“ vyzvedal v relácii Záhady tela jej herecký kolega Marián Miezga.
Studenková ho však okamžite opravila. „Nie, nie, nie, ja varím všetko a pečiem všetko,“ uviedla veci na pravú mieru. Zároveň vysvetlila, že za jej dlhoročnou štíhlou líniou nestojí žiadna drastická diéta, ale sebakontrola. A nebola by to Zdenka, keby si zároveň trošku nerypla. Otvorene priznala, že doslova neznáša ľudí, ktorí...
Studenková bola ako vždy stredobodom pozornosti a komplimenty sa jej hrnuli z každej strany. Jeden z najmilších jej adresovala herečka Vica Kerekes, s ktorou si zahrala vo filme Konečná stanica. „Pre mňa je to úžasné, že tu stojím vedľa teba,“ povedala ryšavka smerom ku Studenkovej. Tá jej so šarmom sebe vlastným poslala vzdušný bozk.Vica ale s komplimentami neskončila. Okrem hereckých schopností ju Zdena ohúrila aj niečím celkom iným. Akú časť tela jej Kerekes vždy závidela? Dozviete sa vo videu a ešte viac pri sledovaní relácie Záhady tela v sobotu o 20.30 na Jednotke.
