Juraj Blanár odcestuje do Talianska: Absolvuje program v rámci ZOH 2026

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje v sobotu (14. 2.) do Talianska, kde absolvuje pracovný program v rámci 25. Zimných olympijských hier (ZOH). Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Šéf slovenskej diplomacie sa v sobotu v Taliansku stretne s krajanskou komunitou a navštívi víkendovú Slovenskú školu a škôlku v Miláne, ktorá od roku 2021 slúži slovenským rodinám žijúcim v tomto okolí a posilňuje ich vzťah k slovenčine, slovenskej kultúre a tradíciám. Blanár zároveň navštívi Slovenský národný dom Casa Slovacca a povzbudí slovenských športovcov na hokejovom zápase olympijského turnaja medzi Slovenskom a Švédskom.