Dnes to začína! Piatok TRINÁSTEHO útočí a o mesiac nás čaká REPETE: Rok 2026 si pre nás pripravil poriadnu skúšku nervov!

BRATISLAVA - Dva piatky trinásteho po sebe? Tento rok kalendár pripravil pre milovníkov záhad aj poverčivých malú raritu. Február aj marec majú „nešťastný“ dátum v rovnaký deň týždňa, pričom prvý z nich pripadá na dnes, len deň pred Valentínom. Je to dôvod na obavy, alebo len zaujímavá hra čísel, ktorú si ľudstvo obalilo mýtmi a filmovým napätím?
Piatok trinásteho patrí medzi najznámejšie povery západného sveta. Spojenie čísla 13 a piatku má podľa viacerých výkladov korene v kresťanskej tradícii Poslednej večere, kde sedelo trinásť ľudí pri stole pred ukrižovaním Ježiša v piatok. Ako píše Today Florida, podobný motív nachádzame aj v severskej mytológii, kde ako trinásty hosť prichádza Loki a spôsobí tragédiu.
Je tento dátum reálne nebezpečnejší než iný?
Napriek týmto príbehom však neexistujú dôkazy, že by bol tento dátum reálne nebezpečnejší než ktorýkoľvek iný deň v roku. Štatistiky nepotvrdzujú vyšší výskyt nehôd ani katastrof. Strach z piatku trinásteho má dokonca vlastný názov, paraskevidekatriafóbia, no ide skôr o psychologický efekt než o faktické riziko.
Dva piatky trinásteho
Zaujímavosťou tohto roka je, že 13. február aj 13. marec pripadajú na piatok. Takáto dvojica môže vzniknúť iba v neprestupnom roku, ktorý sa začína vo štvrtok. Keďže február má v takom prípade presne 28 dní, marcové dátumy vychádzajú na rovnaké dni v týždni. Ide teda o matematickú zhodu okolností, ktorá sa opakuje v 28-ročnom cykle.
Piatok trinásteho si výrazné miesto vybudoval aj v kultúre a médiách. Literatúra aj film z neho postupne vytvorili symbol napätia a tajomna, čím sa jeho povesť ešte viac upevnila v kolektívnej predstavivosti. Z dátumu sa tak stal fenomén, ktorý presahuje samotný kalendár, funguje ako kultúrny odkaz, ku ktorému sa spoločnosť opakovane vracia.
Či už budete v tieto dni opatrní, alebo si ich užijete s nadhľadom, dva piatky trinásteho po sebe dodávajú roku zvláštnu atmosféru. Možno nejde o nič viac než o hru kalendára – no práve príbehy, ktoré sme si k nej vytvorili, robia z tohto dátumu jeden z najtajomnejších v roku.