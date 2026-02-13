Ďalší cestný pirát! 24-ročný vodič prekročil rýchlosť o 61 km/h, jazdil pod vplyvom THC

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Bratislavská polícia zastavila v piatok na rýchlostnej ceste R7 24-ročného vodiča, ktorý prekročil rýchlosť o 61 kilometrov za hodinu. Vodiča zároveň podrobili skríningovému orientačnému testu, ktorý preukázal prítomnosť THC v jeho organizme, čo potvrdilo aj následné vyšetrenie u lekára. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Vodičovi bola na mieste ďalšia jazda zakázaná a o ďalšom postupe rozhodne správny orgán. Vodičov v tejto súvislosti vyzývame na zodpovednosť na cestách. Alkohol ani drogy za volant nepatria,“ pripomína polícia.